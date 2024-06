Merénylettől tart Putyin, golyóálló mellény nélkül nem megy sehova

Az orosz–ukrán háború már lassan 2,5 éve tart. Ahogy telik az idő, a hírek szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre paranoiásabbá válik. A Kremlből származó legfrissebb információk szerint az elnök egy ideje már golyóálló mellényt visel a nyilvános szereplései alkalmával, mert attól tart, hogy merényletet követhetnek el ellene – írta meg a Jutarnij list című horvát hírportál.

Vlagyimir Putyinra a testőrök hada mellett a golyóálló mellénye is vigyáz / Fotó: AFP

A lap szerint két orosz tisztviselő és egy Kremlhez közeli forrás is arról számolt be a közelmúltban az orosz sajtónak, hogy a titkosszolgálatok minden korábbinál szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be Vlagyimir Putyin körül. Az ukrajnai invázió miatt egyébként is fokozni kellett a készültséget, ráadásul az elmúlt hetekben-hónapokban több európai és ázsiai politikus ellen is merényletet hajtottak végre – elég csak a Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen elkövetett súlyos támadásra gondolni –, ami csak tovább növelte Putyin aggodalmait.

A Kreml nagyon komolyan veszi az elnök biztonságát, látható és láthatatlan testőrök egész hadserege védi őt. A hírek szerint legkésőbb 2023 eleje óta védőmellényt visel a szabadtéri rendezvényeken. A hozzá közel álló források megerősítették, hogy golyóálló mellény volt Putyinon akkor is, amikor idén május 9-én a moszkvai Vörös téren a győzelem napja alkalmából rendezett felvonuláson vett részt.