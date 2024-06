Rendkívüli: Magyarországra jön a NATO-főtitkár

Szerdán, azaz június 12-én Magyarországra látogat Jens Stoltenberg, a NATO-főtitkára, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztet. Azt nem közölte az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, hogy pontosan milyen témákban tárgyalnak a felek, de valószínűleg az orosz–ukrán háború lesz a megbeszélések középpontjában, és a NATO következő főtitkárának a személye is szóba kerülhet.

Stoltenberg holnap Budapestre jön / Fotó: AFP

A magyar kormányfő a múlt héten adott interjút a Mandinernek, amelyben arról beszélt, hogy a élén nem tudja elfogadni a főtitkári pozícióért kampányoló Mark Ruttét. Orbán azt is elmondta, hogy Magyarország a NATO-tagsága ellenére sem vesz részt katonai műveletben Ukrajnában, és a kormány olyan jogi megoldáson dolgozik, amelynek értelmében Magyarországnak nem kell részt vennie a NATO területén kívüli missziókban.

Szintén kapcsolódó, hogy Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök kihagyja a Bukaresti Kilencek (B9) rigai csúcstalálkozóján. Az országcsoportot a korábban keleti blokkhoz tartozó, majd a Szovjetunió felbomlása után a NATO-hoz csatlakozó államok –Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia – alapították 2015-ben.

Emiatt nem várható az esemény végén közös államfői nyilatkozattétel. Sőt, a Financial Times forrásai szerint az is felmerült, hogy Magyarországot kizárják a B9-ből, ugyanis Magyarország számos, Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalást megvétózott a munkacsoportban. Bizonyára ezek a témák is napirendre kerülnek holnapi egyeztetéseken.

Logisztikai folyosó Magyarországon keresztül

Stoltenberg néhány napja azzal került a hírekbe, hogy kijelentette: Ukrajnának a nemzetközi jog értelmében jogában áll önvédelmi okokból katonai célpontokat támadni Oroszországban – erről a katonai szövetség új tagállamában, Svédországban tett múlt hét pénteki látogatása során beszélt. Az is kiszivárgott, hogy a NATO logisztikai folyosókat hozna létre a szárazföldön az amerikai csapatok gyors frontra küldéséhez.

Az egyik útvonal Olaszországon, majd Szlovénián, Horvátországon keresztül Magyarországon érne véget. A leendő logisztikai folyosók elvileg nem befolyásolnák az országok katonai és civil életét. A szövetség szerint azért van szükség több logisztikai útvonal létrehozására, mert az orosz nagy hatótávolságú csapásmérő képesség súlyos károkat okozhat katonai infrastruktúrájában. A lehetséges útvonal is szóba kerülhet szerdán.