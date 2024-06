Soros elnökség: a reptér felkészült a delegációk fogadására

2024. július 1-jétől december 31-ig Magyarország története során másodszor tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A különleges fél év folyamán megnövekedett számú delegáció fordul meg hazánkban, elsősorban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren keresztül. Az elmúlt hónapokban a teljes repülőtéri közösség elkötelezetten készült az EU-elnökséggel kapcsolatos teendőkre, így mostanra minden rendelkezésre áll a küldöttségek fogadásához.

A soros elnökség ideje alatt igazi átjáróház lesz a budapesti repülőtér / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A magyar kormány, annak érdekében, hogy méltó helyszínt biztosítson az eseménynek, a műemléki védelem alatt álló, különleges atmoszférájú 1. Terminált és előterét jelölte ki az EU-elnökség során érkező delegációkkal kapcsolatos utasfolyamatok és charter gépmozgások kezelésére. Emellett a 2. Terminálra is érkeznek majd résztvevők menetrend szerinti járatokkal.

A Budapest Airport valamennyi szakterülete részt vett a projektben, amely csak a repülőtér-üzemeltető részéről közel 100 kolléga folyamatos, összehangolt munkáját igényelte. Emellett a hatóságok és partnerek is szüntelenül dolgoztak az előkészületeken. A felújítás keretében telepítettek minden, a biztonságos és zökkenőmentes működéshez szükséges rendszert. A küldöttségek kényelme érdekében a terminál komfortszintjét megnövelték. Ez nem csak a belső közösségi tereket, mosdóblokkokat érintette, hanem az épület körüli területre is kiterjedt. Megújult a terminál előtti közúti előtér burkolata, a kerítések, szegélyek, és a zöldterületeken is tereprendezés zajlott.

A budapesti repülőtér köti össze Magyarországot a világgal és a világot Magyarországgal. E politikai és közigazgatási szempontból kiemelt időszak során különösen fontos, hogy méltó kapuja legyünk az országnak, hiszen Európa szeme ránk szegeződik, és számos magasrangú, nemzetközi tisztviselő, illetve szakember érkezik Budapestre. Ennek felelősségét a Budapest Airport és a teljes repülőtéri közösség is maximálisan átérezte.

– mondta a Budapest Airport vezérigazgatója, Francois Berisot. Hozzátette, hogy mindent előkészítettek ahhoz, hogy a Magyarország EU-elnöksége során repülőgéppel érkező küldöttségeket a legkomolyabb biztonsági sztenderdek mellett magas színvonalú, gördülékeny szolgáltatás várja a légikikötőben.