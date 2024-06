A magyar vaskupola átadásán a honvédelmi miniszter: Európa háborúra készül

Európa ma háborúra készül. Nyugat-európai vezetők, nagy országok politikusai, vezetői egymás után nyilatkoznak arról, hogy milyen lépések szükségesek a háború folytatásához, mennyi lőszert, mennyi fegyvert kell még küldeni. Egyre többet hangzik el, hogy milyen katonákat honnan kell küldeni, és európai szintű sorozást kell bevezetni. Mi, magyarok ezt már ismerjük – mondta beszédében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Veszprémben a veol.hu tudósítása szerint.

Szükségünk van katonai erőre is annak érdekében, hogy magunkat meg tudjuk védeni - mondta a honvédelmi miniszter / Fotó: Vasvári Tamás

Emlékeztetett, először a beszéd rohamsisakokról szólt. Aztán ágyúkról, lőszerekről, harckocsikról, harcászati repülőgépekről, melyek el is indultak, meg is érkeztek, és most már arról beszélünk, hogy mely NATO-tagállam vagy mely európai uniós tagállam fog katonákat küldeni valamilyen misszió formájában, valószínűleg Ukrajna területére.

Szólt arról is, szükségünk van katonai erőre is annak érdekében, hogy önmagunkat a lehető legfüggetlenebbül másoktól meg tudjuk védeni.

Magyarországnak szüksége van egy megújult és modernizált haderőre.

Majd beszél arról is, az ELM 2084-es többfunkciós, háromdimenziós radarrendszerrel bővítik a magyar haderő légvédelmi képességeit. A radarrendszer, kiegészülve a Nasams norvég gyártmányú rakétarendszerekkel, valamint a szintén a közelmúltban megkötött megállapodás alapján Magyarország harcászati repülőflottáját gazdagító további négy Gripennel együtt és a honi légierőt erősítő eszközökkel együtt képezik azt a pajzsot, amely a magyar emberek biztonságát garantálja.

Orbán Viktor miniszterelnök rendhagyó interjút adott a Tv2 Tények című műsorának péntek este. A miniszterelnök beszélt az európai parlamenti választások tétjéről, az ukrajnai háborúról és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér állami kézbe kerüléséről is. A nyugatiak háborút akarnak, mi nem – mondta.