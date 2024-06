Izraeli régészek egy 3300 éves hajó maradványait fedezték fel a Földközi-tenger mélyén, az izraeli partok közelében. Ez az eddigi legidősebb roncs, melyet mély vízben találtak. A régészek szerint a hajót a bronzkor végén, a Krisztus előtti késő 13. században építették.

Több mint háromezer éves hajóroncsot találtak Izrael partjainál / Fotó: AFP

A felfedezést az izraeli régészeti hatóság (IAA) jelentette be, és a hajót egy izraeli-amerikai kutatócsoport találta meg, mely a Leon Recanati Tengerkutató Intézet és a Stanford Egyetem tudósaiból állt. A hajó roncsai 2022-ben kerültek elő, és azóta alapos vizsgálatnak vetették alá – írja a The Times of Israel.

A késő bronzkorból származó hajó bizonyíték arra, hogy a késő bronzkor tengerészei képesek voltak a part látóhatárán kívül navigálni.

A hajón talált tárgyak, köztük ciprusi és görög kerámiák, azt jelzik, hogy a hajó különböző mediterrán kikötők között közlekedett. Ez a felfedezés különösen jelentős, mivel a mély vízben nem szoktak ilyen korú leletet találni. A hajó maradványai és rakománya fontos információkat nyújthatnak a korabeli tengeri kereskedelemről és hajóépítési technikákról.

A kutatók remélik, hogy többet megtudhatnak a késő bronzkori mediterrán világ kereskedelmi hálózatairól és kulturális kapcsolatairól.

Bár nem háromezer éves, de Zakynthos szigetét is már 43 éve díszíti egy hajóroncs, mely a magyarok körében is népszerű. Zakynthos látványosságát a tenger felől a legkényelmesebb megközelíteni. Az ilyen utakra egyelőre külön hajótársaságok üzemelnek a szigeten, de lehet, hogy ennek az üzletnek hamarosan vége, ugyanis a hajó állapota jelentősen megromlott az utóbbi években, lassan felemészti a tenger.