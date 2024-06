Több tucat európai médiumot tiltanak be Oroszországban, Josep Borrell keményen üzent Moszkvának

„Az Európai Unió elítéli Moszkva teljesen megalapozatlan döntését” – mondta Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője reagálva arra, hogy az orosz hatóságok blokkolnak több mint nyolcvan európai médiumot Oroszországban.

Borrell szerint nagy hiba betiltani ezeket a médiumokat / Fotó: AFP

Az orosz külügyminisztérium kedden jelentette be, hogy az Európai Unió szankciós csomagjára válaszolva betiltanak számos, az orosz–ukrán háborúról szerintük nem hiteles információkat terjesztő uniós és páneurópai szolgáltatót az orosz piacon.

A főképviselő kiemelte: ez a döntés tovább korlátozza a szabad és független információkhoz való hozzáférést, és kiterjeszti

az amúgy is súlyos oroszországi médiacenzúrát.

Felhívta a figyelmet, hogy a betiltott európai médiumok erős újságírói elvek és normák szerint működnek. Borrell hozzátette: ezek a hírcsatornák tényszerű információkat adnak az orosz közönségnek is, többek között Oroszország Ukrajna elleni illegális háborújáról.

Ezzel szemben az orosz dezinformációs és propagandaoldalak, amelyekkel szemben az EU korlátozó intézkedéseket vezetett be, nem képviselnek szabad és független médiát. Műsorszórási tevékenységüket az EU-ban felfüggesztették, mert ezek a csatornák az orosz hatóságok ellenőrzése alatt állnak, és fontos szerepet játszanak az Ukrajna elleni agressziós háború támogatásában. Zárásként elmondta: a véleménynyilvánítás és a média szabadságának tiszteletben tartása alapvető érték az EU számára. Továbbra is támogatja a tényszerű információk elérhetőségét az oroszországi közönség számára is.

Közös uniós nyilatkozatot akartak kiadni a médiumok betiltásával kapcsolatban, azonban információink szerint a közös nyilatkozatot a magyar kormány ellenezte.