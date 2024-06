Trump: hiába ítélték el, készülnek rá a tőkepiacok

A befektetők szerint Trump győzelme fellendítheti a részvénypiacot és erősítheti a dollárt. Ám az általa javasolt vámok és a meghosszabbított adócsökkentések felpörgethetik az inflációt és rosszul jöhetnek az amerikai államkötvényeknek – mondták elemzők a Reutersnek.

Donald Trump az ellene hozott ítélet utáni sajtótájékoztatón / Fotó: AFP

A piaci szereplők szerint még túl korai lenne megítélni, hogy Trump választási kilátásait miként befolyásolja az, hogy elítélték, mert dokumentumokat hamisított egy pornósztár elhallgattatására irányuló kifizetés eltussolása érdekében. Az ítélet – amely ellen Trump közölte, hogy fellebbezni fog – azonban nem akadályozza meg a volt elnököt abban, hogy kampányoljon vagy hivatalba lépjen, ha megnyeri a választást.

A legutóbbi felmérések szerint a demokrata párti Joe Biden amerikai elnök és Trump majdnem holtversenyben áll az elnökválasztási versenyben, amelyet a makrogazdasági tényezők éppúgy befolyásolhatnak, mint a politikaiak. Az opciós piac továbbra is a szavazás körüli volatilitás növekedését jelzi, ami arra utal, hogy a befektetők politikai bizonytalanságra készülnek.

Tőzsdék - jöhet a Trump-rali?

Az S&P 500 68 százalékkal emelkedett Trump első ciklusa alatt, amelyet adócsökkentések és infrastrukturális kiadások, valamint a Kínával folytatott kereskedelmi háború és a Covid–19 kezdete jellemzett. Az irányadó index eddig 38 százalékkal emelkedett Biden alatt is.

Az LPL Financial pénteki elemzése azt mutatta, hogy

az S&P 500, amely körülbelül 9 százalékkal emelkedett az idén, párhuzamosan nőtt Trump választási esélyeinek javulásával.

Ezzel szemben Biden választási esélyei február óta negatívan korrelálnak az S&P 500-zal – mutatta ki a tanulmány. Egyes befektetők úgy vélik, hogy egy második Trump-időszak támogatóan hathat a részvényekre, különösen, ha a volt elnök képes hatástalanítani a Biden által ígért adóemeléseket. Ebből a szempontból is nagyon sok múlik a törvényhozás összetételén.

Egy republikánus győzelem esetén a társasági emelése lekerülne az asztalról

– mondta Sonu Varghese, a Carson Group globális makrostratégája.

Egy második Trump-ciklus az amerikai pénzügyi szabályozók hatalmának csökkentésére is törekedne. Ez újabb pozitívum lehet a részvények, különösen a kis kapitalizációjú vállalatok számára, amelyeknek drágább lehet a szabályozási követelményeknek való megfelelés – írta Stephen Auth, a Federated Hermes részvényekért felelős befektetési igazgatója.

Trump ígérete a fosszilistüzelőanyag-termelés támogatására, valamint a környezetvédelmi szabályozás viszonylag vállalkozásbarátabb megközelítése szintén javíthatja az energiaszektor hangulatát – áll a Nomura jelentésében.

A vámok és a kereskedelmi háborúk azonban ellenszelet jelenthetnek a tőkepiacok számára. Trump felvetette, hogy

60 százalékos vagy magasabb vámokat vetne ki minden kínai árura, és

10 százalékos általános vámot vetne ki a teljes importra az amerikai kereskedelmi deficit megszüntetése érdekében.

A Deutsche Bank elemzői szerint a kereskedelmi protekcionizmus „negatív kínálati sokkként” hathat, ami a gyengébb növekedés és a magasabb rovására növeli a bevételeket. A Carson Varghese szerint a multinacionális vállalatok, amelyek bevételei Kínából származnak, vagy mélyen kapcsolódnak az ottani ellátási lánchoz, szintén sebezhetők lehetnek.

Kötvények és kamatok

A republikánusok és a demokraták kampányígértei között egyaránt szerepel, hogy csökkentik a költségvetési hiányt és az államadósságot. Ugyanakkor a Trump által beígért adócsökkentések növelhetik a büdzsé hiányát és ezen keresztül az adósságot, emelkedhet az infláció is. Ez viszont mérsékelheti a keresletet az amerikai állampapírok iránt – felhajtva a hozamukat.

Trump adójavaslatai nagymértékben csökkentenék a bevételeket, és szerintem a kötvénypiac nem reagálna jól erre

– mondta John Velis, a BNY Mellon amerikai deviza- és makrostratégája.

Az infláció és a költségvetési expanzió a Fedet kamatemelésre késztetheti, ami egy másik út a magasabb hozamok felé – írták a Nomura elemzői.

Trump vámpolitikája szintén ronthatja az amerikai iránti keresletet a külföldi befektetők körében – vélte Christopher Hodge, a Natixis Egyesült Államokért felelős vezető közgazdásza.

Az amerikai állampapírok külföldi állománya márciusban rekordmagasságra, 8,09 ezermilliárd dollárra emelkedett,

és ezzel már a hatodik egymást követő hónapban nőtt – derült ki a hónap elején az amerikai pénzügyi tárca adataiból.

Devizák

Trump első ciklusa alatt a dollár körülbelül 10 százalékkal esett a legfontosabb kereskedelmi partnerek devizáiból képzett, a forgalommal súlyozott kosárral szemben. A Trump-érában azonban volt egy kétéves időszak is, amikor a dollár mintegy 15 százalékkal erősödött, amit részben a kereskedelempolitikai aggodalmak miatti biztonságos menedék iránti kereslet segített elő.

A Politico című lap értesülései szerint

a Trumphoz közeli gazdasági tanácsadók áprilisban megvitatták az amerikai deviza leértékelődésének lehetséges módjait.

Egy ilyen lépés fellendítheti ugyan az amerikai exportot, de egyben inflációs veszélyei is vannak, veszélyeztetheti a dollár globális dominanciáját. Más elemzők szerint viszont a zöldhasú erős támaszra találhat, ha Trump gazdaságpolitikája magasabb amerikai kamatlábakhoz és erősebb növekedéshez vezet.

A megemelkedett amerikai kamatlábak és a vámok közepette egy Trump-elnökség nagyon jól megőrizheti hosszú távon is a dollár erejét

– mondta Jonathan Petersen, a Capital Economics vezető közgazdásza.

A megnövekedett kereskedelmi vámok volatilitást jelenthetnek az olyan devizák számára is, mint a mexikói peso vagy a kínai jüan, ezek Trump első ciklusa alatt is jókorákat ingadoztak – tette hozzá Petersen. A kisebb európai devizák, köztük a svéd korona és a lengyel zloty is érintett lehet, mivel ezek különösen érzékenyek a kockázati hangulatra, és valószínűleg hatással lesznek rájuk az esetleges vámok – mondta.