Új lottó: kevesebbet lehet nyerni, de nagyobb eséllyel

Módosított játéklehetőséget kínál a Szerencsejáték Zrt. az Ötös-, Hatos- és Skandináv lottó, továbbá az Eurojackpot esetében hétfőtől, amellyel kisebb értékű nyereményeket lehet nyerni, de nagyobb eséllyel.

Fotó: Mónus Márton / MTI

Az okoskomibinációnak elnevezett variáns esetében nincs lehetőségünk elvinni a főnyereményt, hanem ehelyett egy olyan számot kell először megadnunk, ami kisebb a telitalálatos szelvényhez szükséges számok mennyiségénél. Ezt garantált találatnak hívja a Szerencsejáték Zrt., ám ennek eléréséhez

meg kell adnunk azt is, hogy hány szám eltalálását vállaljuk, és azt is, hogy hány kombinációs számot adunk meg ehhez.

Végezetül pedig azt is el kell döntenünk hogy gépileg generált vagy saját számokkal játszunk. Amint ezzel megvagyunk, az összes, kombinációs számmal kell elérnünk annyi találatot, amennyit vállaltunk, és a rendszer ennek megfelelő mennyiségű alapjátékot generál le. Tehát ha az Ötöslottón például vállaljuk, hogy 36 számmal eltaláljuk mind az öt kihúzandó számot, a rendszer garantálja, hogy legalább egy kettesünk lesz, 20 alapjáték áráért.

Sok kombináció, nagy esélyek

Az újonnan bevezetett játékmód azoknak a játékosoknak kedvez, akik eddig normál játékot játszottak, de szeretnék növelni az alacsonyabb nyerőosztályokban megnyerhető nyeremény elérésének esélyét, több döntési lehetőségre vágynak szelvényük összeállításához és matematikai sémákon alapuló stratégiákat is szívesen kipróbálnának.

„Noha hasonló megoldást alkalmaznak más külföldi lottótársaságok is, a Szerencsejáték Zrt. fejlesztésének értékét növeli, hogy vállalatunk az Ötös-, Hatos- és Skandináv lottó mellett a nemzetközi szervezésű Eurojackpotnál is úttörő jelleggel, elsőként teljes nyerőosztályokhoz is bevezeti az okoskombinációs játékot, ami a kétszámmezős struktúra miatt jelentett kihívást számunkra” – mondta Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója.

A játékmód

az Ötöslottó esetében 56,

a Hatoslottónál 34,

a Skandináv lottónál 26, míg

az Eurojackpotnál 163 okoskombinációt kínál,

ám ezek egyike sem generál több mint 20 alapjátékot.

A játék interneten és önkiszolgáló játékmódban saját számokkal is játszható, földi hálózatban terminálon kizárólag gépi véletlen számokkal.