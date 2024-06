Újabb késlekedéssel néz szembe a Boeing űrrakétája

A Boeing a NASA segítségével június elején végre fellőhette saját űrrakétáját, ám a visszatérést ugyanolyan késleltetések övezik, mint a kilövést. A tervezett június 22-i visszatérést 26-ára halasztották, így a Nemzetközi Űrállomáson lévő két utasnak – akiket a Starliner kapszula szállít – még várnia kell a hazatérésre.

Újabb késlekedéssel nézz szembe a Boeing űrrakétája / Fotó: AFP

A Boeing „űrtaxija” június 6-án kötött ki a Nemzetközi Űrállomáson a NASA kritikus repülési tesztjének részeként. Kezdetben a legénységnek körülbelül egy hétig kellett volna az állomás fedélzetén maradnia – írja a Bloomberg.

A NASA számára kulcsfontoságú a Starliner sikere, mivel ezzel szeretnék rendszeresen szállítani az űrhajósokat az állomásra és vissza,

valamint ezt a technológiát ajánlanák fel Elon Musk SpaceX-jének is, lecserélve a 2020 óta használt Crew Dragont. A Boeing kénytelen volt két személyzet nélküli tesztrepülést végrehajtani a Starlinerrel, miután 2019-ben az első küldetése nem érte el a Nemzetközi Űrállomást. A cég korrodált szelepekkel, ejtőernyővel, gyúlékony szalaggal és más olyan problémákkal is foglalkozott, amelyek hátráltatták az első személyzeti tesztrepülést. Az utolsó pillanatban bekövetkezett héliumszivárgás nagyjából egy hónappal késleltette a mostani küldetést.

A NASA a Starliner mellett már a következő Holdra szállást is régóta tervezi.

Az államok mellett magáncégek is betársultak a modern űrversenybe, ez pedig számos kérdést vet fel a jövővel kapcsolatban. Nem titok, hogy több ország is – mint az Egyesült Államok – együttműködik magánűrközpontokkal, ami nagy lehetőségeket rejt magában. Ha sikerül állandó emberi jelenlétet létrehozni a Holdon, már nem is lesz kérdés, hogy a következő megálló a Mars lesz.