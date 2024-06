Ukrán háború: sorsfordító pillanat – a NATO-főtitkár és Orbán Viktor bejelentést tesz

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szerdán Budapestre érkezett Jens Stoltenberg, akit Orbán Viktor és a kormány több tagja fogadott a Karmelita kolostorban.

Sorsfordító pillanat: a NATO-főtitkár és Orbán Viktor bejelentést tesz az ukrajnai háborúról / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

A NATO-főtitkár érkezése szoros összefüggésben lehet a közelgő NATO-csúccsal. Kiemelt helyen szerepel a napirendek között az Ukrajnának nyújtott további támogatás. A katonai szervezet legutóbbi javaslata az, hogy évente legalább 40 milliárd eurót folyósítsanak Kijevnek katonai és humanitárius segélyekre.

„Tisztában vagyok vele, hogy Magyarországnak vannak fenntartásai” – mondta Jens Stoltenberg kedden a Bukaresti Kilencek (B9) rigai csúcstalálkozóján. Hozzátette, hogy keresnek megoldást, és ezt megbeszéli Orbán Viktorral. A másik fontos kérdés a NATO-főtitkár utódja lehet. A legnagyobb esélyes a volt holland kormányfő, Mark Rutte, őt azonban a magyar miniszterelnök nem támogatja.

Hogy mekkora horderejű, sorsfordító tárgyalás zajlik a Miniszterelnöki Hivatalban, azt jól mutatja Szijjártó Péter percekkel ezelőtti bejegyzése. A magyar külgazdasági és külügyminiszter – aki jelen van az egyeztetésen – arról írt, hogy

a NATO most egy ukrajnai koordinációjú misszió megindítására készül.

Magyarország ezt veszélyesnek és feleslegesnek tartja, mivel azonban 31 NATO-tagállam ezt másként gondolja, „ezt megakadályozni nem tudja”. De garanciát kér, hogy magyar katonáknak ne kelljen ebben részt venniük.

Nem sokkal fél 11 előtt a NATO-főtitkár és Orbán Viktor kiállt a nyilvánosság elé, hogy beszámoljon a tárgyalások eredményéről. Alább erről tudósítunk élőben.

Miről tárgyalt egymással a NATO-főtitkár és Orbán Viktor?

A magyar miniszterelnök először is köszöntötte Jens Stoltenberget, a „mi főtitkárunkat”. Örömét fejezte ki, hogy az ő időszaka alatt megerősödött a magyar–NATO együttműködés. Magyarország lojális tagja a NATO-nak, 1300 magyar katona vesz vészt jelenleg is NATO-műveletben. Magyarország védelmi kiadásai meghaladják a 2 százalékát, és az ezen belüli 20 százalékos fejlesztési küszöböt is bőven átlépi. Légtérvédelmet lát el a régióban.

Magyarország álláspontja azonban eltér az ukrán–orosz háború kapcsán. Más válaszokat adunk, mint a többi tagállam, ezt tudomásul vesszük. „Be kell látni, hogy Magyarországnak nincs elég ereje, hogy a véleményeket megváltoztassa. Ezért világossá tettük, hogy nem kívánunk blokkolni döntéseket” – közölte Orbán Viktor. Ugyanakkor azt kérte – és ezt megerősítette a főtitkár –, hogy csak önkéntes lépésekről lehet szó NATO-területen kívül.

Ez azért is fontos, mert a magyar választópolgárok erre adtak felhatalmazást a vasárnapi választásokon.

Jens Stoltenberg azt mondta, nagyon örül, hogy újra Budapesten lehet, és találkozhatott a magyar miniszterelnökkel. Magyarország mindig is nagyra becsült szövetséges volt a NATO-ban. A NATO-csúcson több döntés is fog születni, beleértve az elrettentés és a védelem témáját is. Nem az a cél, hogy provokáljanak, hanem hogy megelőzzenek egy konfliktust, ahogy ezt tették 75 éven keresztül. Most is erről van szó, hogy Moszkva ne támadjon meg NATO-szövetségest.

„Megvitattuk az ukrán helyzetet. Arra számítok, hogy a NATO-csúcson megszavazzák a tagországok, hogy a szerepet vállaljon az erőfeszítésekben. Elfogadom, hogy a magyar kormány ebben nem akar részt venni. Magyar személyek nem fognak ehhez csatlakozni, magyar forrásokat nem fogunk felhasználni erre” – jelentette ki.

Erre két garancia van Orbán Viktor szerint: az első a magyar kormány, a másik a NATO-főtitkár. „Nagyon nehéz politikai kérdés az orosz invázió Ukrajnában. Nem könnyű megtalálni a helyes válaszokat. Mindig lesznek pillanatok, amikor döntést kell hozni. Az egyik most érkezett el. Sikerült érvényesíteni a magyar szempontokat és fair megállapodásokat kötni. D ezzel nem ért véget ez a nehéz időszak” – mondta a magyar miniszterelnök. A NATO alapdokumentumai világossá teszik, hogy külső területen csak önkéntes lehet bármilyen katonai akció.

A jelenlegi helyzetet sikerült kezelni. Magyarország nem tudja megváltoztatni másik 31 tagállam álláspontját, de a NATO tudomásul vette, hogy Magyarország nem akar részese lenni a NATO-csúcson hozott döntéseknek. „Nehéz, de konstruktív tárgyalás volt.”

„A NATO-ban összesen 32 szövetséges van. Felmerülnek időről időre eltérő vélemények, de sikerült ismét bebizonyítani, hogy tudunk megállapodásra jutni. Nem NATO-kötelezettség, hogy minden misszióhoz csatlakozni kell. Magyarország nem fog blokkolni, miközben a NATO elfogadja, hogy kimaradnak ebből a tevékenységből. Az erről szóló megállapodást majd Washingtonban (július 9–11. – a szerk.) fogjuk véglegesíteni” – foglalta össze Jens Stoltenberg.

Ezzel véget ért Orbán Viktor és a NATO-főtitkár sajtótájékoztatója.