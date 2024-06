Uri Geller miatt kaptak gellert az iráni rakéták

Uri Geller izraeli mentalista és illuzionista azt állítja, hogy komoly szerepet játszott az áprilisban Izrael ellen intézett iráni drón- és rakétatámadás meghiúsításában. Persze nem arra kell gondolni, hogy a 77 éves bűvész belépett az izraeli hadseregbe, minden bizonnyal másról van szó – írta meg a The Jerusalem Post.

Uri Geller azt állítja, hogy fontos szerepet játszott Izrael megvédésében / Fotó: Reuters

Azt Geller nem árulta el, hogy pontosan mi történt, állítása szerint ezt titkos információ.

Nem mehetek bele a részletekbe, mert egy titkos hadművelet volt. De szerepet játszottam az áprilisban Izraelt támadó iráni drónok lezuhanásában. Részleteket nem árulhatok el, de ez a tény

– nyilatkozta Uri Geller.

A Teherán által Igazi Ígéret hadműveletnek nevezett példátlan támadás során Irán és iraki, jemeni és libanoni megbízottjai április 13-ról 14-re virradó éjszaka több mint 300 drónt, cirkálórakétát és ballisztikus rakétát indítottak el Izrael ellen. Ez volt a perzsa állam válasza az iráni nagykövetség damaszkuszi épületére április 1-jén mért izraeli légicsapásra, amelyben két iráni tábornok is életét vesztette.

Az izraeli védelmi műveletben amerikai, brit, francia és jordániai erők is segítettek a drónok és rakéták ártalmatlanításban. Az ellenséges fegyverek 99 százalékát sikeresen elfogták. Az izraeli légvédelmi rendszer, a Vaskupola is jó működött, ráadásul a légierő pilótái is kivették a részüket a védelemből. Azt természetesen Uri Geller sem vitatja, hogy ezeknek is nagy szerepük volt a támadás kivédésében.

„Természetesen az IAF hihetetlen munkát végzett. De voltak olyan műveletek, amelyekben én is részt vettem. Többet nem árulhatok el” – jelentette ki Geller.