Választások 2024: Karácsony Gergely félreverte a harangokat – „Most akarják elcsalni a választást”

A tényadatok alapján a szavazatok botrányos körülmények között történt újraszámolása után is megnyertem ezt a választást. Most arról kapok híreket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége olyan jogászkodásba kezdett, amivel megpróbálják átfordítani az eredményt. Most akarják elcsalni a választást. Gyertek 6-ra az Alkotmány utcába!