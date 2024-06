Választások 2024: Kiszelly szerint Szentkirályi visszalépésével leválthatóvá vált Karácsony

A három legerősebb főpolgármester-jelölt népszerűségét vizsgálta a Századvég, a felmérés eredményeiből pedig az derült ki, hogy Vitézy Dávidnak még vannak tartalékai, képes több szavazói csoportot is megszólítani – nyilatkozta a Mandinernek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Kiszelly Zoltán szerint Vitézy Dávidnak jó esélyei vannak a főpolgármester-választáson / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Kiszelly szerint Karácsony Gergely ugyanazért volt sikeres, mint annak idején Demszky Gábor is: több választói csoportot egyesíteni tudott, szocialistákat és liberálisokat egyaránt. Hasonló választóegyesítő képessége Vitézynek is van, így jó esélyei vannak, ha ketten indulnak. (A felmérés Szentkirályi Alexandra péntek reggeli visszalépése előtt készült, azóta már tudjuk, hogy kétszereplős versenyre számíthatunk.)

A Századvég elemzője úgy véli, hogy mivel Karácsony mögé pártja, a Párbeszéd mellett beállt az MSZP és a DK is, így Vitézyt olyan pártok szavazói is támogathatják, akiknek nincs saját jelöltjük, és elutasítóak a DK elnökével, Gurcsány Ferenccel szemben. Kiszelly úgy gondolja, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt, valamint a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Momentum támogatói közül is sokan tehetik az X-et inkább Vitézyre, mint Karácsonyra.