A kormány új, az egészségügyet érintő törvénycsomag-javaslatot nyújtott be a választások utáni napon. A tervezetben többek között szerepel az az új ügyeleti rendszer kiterjesztése a fővárosban is, valamint a kórházban hagyott gyermekek örökbefogadásának kérdése is.

Változik az ügyeleti ellátás Budapesten, és jön az arcfelismerés alapú belépőrendszer az orvosoknak / Fotó: Veres Viktor

A benyújtott tervezet főbb pontjai

az új ügyeleti rendszer kiterjesztése a fővárosban;

kötelező szűrések 18 év felett;

az egészségügyi intézményi vezetők összeférhetetlenség alóli felmentése;

arcfelismerős beléptetés az egészségügyi dolgozóknak;

kórházigazgatók összeférhetetlenség alóli felmentése;

létrehoznak egy alapítványt, amely dönt a méltányossági kérelmek elbírálásában;

és a kórházban hagyott újszülött gyerekek örökbefogadása.

Október elsejétől új rendszerben fognak működni Budapesten a háziorvosi ügyeletek: ősztől a főváros is csatlakozik az összes megyéhez, ahol már nem az önkormányzatok, hanem a mentőszolgálat szervezi az ügyeleti ellátást – írja a 24.hu. A tervezet következő része

felhatalmazza arra az egészségügyért felelős minisztert, hogy kötelezővé nyilváníthat egyes szűréseket a 18 év felettiek számára is.

Továbbá, az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál bevezethetik az egységes beléptető rendszert, így egységesen nyomon követhetővé válik az intézményekbe történő belépés, kilépés és benntartózkodás „a betegellátás folyamatosságának biztosítása érdekében”. A tervezet szerint kamerákat helyeznek el az egészségügyi intézményekbe, és bevezetik a beléptetés szabályozásához szükséges technológiát is:

az egységes beléptetőrendszer videó arcképazonosításon alapuló technológia alkalmazásával működik majd.

A törvényjavaslat lehetővé tenné az egészségügyi intézményi vezetők összeférhetetlenség alóli felmentését, ha az ellátási érdekből történik. A vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkakörével, vezetői megbízásával összeférhetetlen, ha hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. A tervezet alapján azonban az összeférhetetlenség alól ellátási érdekből az alapvető munkáltatói jogkör gyakorlója felmentést adhat. A felmentésre vonatkozó engedély megadásának feltételeit, ideértve az ellátási érdek meghatározását is, a kormány fogja rendeletben meghatározni.

A törvényjavaslat végül elősegítené a kórházban hagyott újszülött gyermekek örökbefogadását is: a

javaslat szerint, aki a szülés után gyermekét a kórházban hagyja, lemond róla és egyben hozzájárul a gyermek örökbefogadhatóságához.

A tervezet ennek megfelelően azt mondaná ki, hogy „amennyiben valaki közvetlenül a szülést követően az újszülöttet a kórházban hagyja és hat hétig nem jelentkezik érte, azt úgy kell tekinteni, mintha inkubátorban hagyná, így a gyermek hat hét után örökbefogadható”.

Februártól már mind a 19 vármegyéjében átálltak az új ügyeleti rendszerre, utoljára Fejér és Pest vármegye állt át. A 1830-as telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16 óra és másnap reggel 8 óra között, hétvégéken és ünnepnapokon pedig egész nap hívható. Fontos tehát látni, hogy az 1830-as hívószám a vármegyei ügyeleti hívószám, amit 16 óra után lehet hívni azoknak, akiknek valamilyen egészségügyi problémája támad.