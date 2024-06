Váratlan vendég: Budapestre érkezik Donald Trump Jr.

Joe Biden váratlanul Orbán Viktorról kezdett beszélni, mikor a világ egyik legfontosabb újságjának adott interjút Az amerikai elnök átfogó interjút adott a Time magazinnak. Ebben Joe Biden a francia Macron és a német Scholz mellett Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is szóba hozta, de azt is elmondta, hogyan lesz béke Ukrajnában. Válaszolt arra is, a NATO belesodródik-e egy háborúba Oroszországgal.