Vitézy Dávid: aktivistából lett városfejlesztési szakember

Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egykori alapító vezérigazgatója a Facebook-oldalán jelentette be idén márciusban, hogy elindul a főpolgármesteri székért az LMP és egy civil szervezet közös jelöltjeként. A bemutatkozó videójában öt súlyos problémáról beszélt, és szerinte a körúton túli budapestieket magára hagyta a főváros vezetése.

Fotó: Vitézy Dávid Sajtóiroda

Vitézy Dávid mellett a főpolgármesteri választáson

Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester – akit a DK, az MSZP és a Párbeszéd támogat –, illetve

a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje, Grundtner András maradt versenyben, miután

Brenner Koloman, a Jobbik – Konzervatívok jelöltje, illetve

pénteken délelőtt a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje, Szentkirályi Alexandra is visszalépett.

Vitézy korábban nyílt levelet is írt, amelyben vitára hívta a többi főpolgármester-jelöltet. Akkor úgy fogalmazott:

Ez a meccs köztünk fog Karácsony Gergellyel lejátszódni.

Már akkor hangsúlyozta: ő a legesélyesebb arra, hogy Karácsonyt leváltsa.

Kicsoda Vitézy Dávid?

A közlekedési szakembert többen is támadják az ellenzéki oldalon, mert 2010 óta több állami pozícióban is dolgozott az Orbán-kormányok alatt, illetve Tarlós István főpolgármestersége idején fiatalon lehetett a BKK vezetője. A főpolgármester-jelölt kampányoldala szerint gimnazistaként lett belőle közlekedési aktivista, 2000 és 2010 között pedig a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) munkacsoport tagja volt, míg 2006-tól az egyesület szóvivője.

„Az első sikereket húsz éve arattuk a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesülettel: javaslatunk alapján szervezték újjá az éjszakai buszközlekedést,

nem hagytuk megszüntetni a 41-es villamosvonalat és megakadályoztuk a Demszky-Hagyó-féle városvezetés járatritkítási terveit”

– fogalmaz Vitézy az oldalán.

Huszonötévesen lett 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ alapító vezérigazgatója.

„Néhány év alatt lecseréltük a kohószökevény budapesti buszokat, új villamosokat és trolikat vettünk és elindítottuk a Bubit. Megépítettük a Budai Fonódó villamoshálózatot, felújítottuk az 1-es és 3-as villamos körgyűrűket az első füves pályákkal a városban” – idézte fel.

Kiemelte: évtizedek után ők fejezték be a 4-es metró építését is, de rendet tettek a közösségi közlekedés járművein is. Például bekamerázták a buszokat, trolikat és villamosokat, eltüntették róluk a graffitiket.

Szerinte nagyot léptek előre a digitalizáció területén is: létrehozták a FUTÁR utastájékoztatási rendszert és a BKK applikációját (mai nevén a BudapestGo-t).

A BKK élén 2014-ig volt, miután a fővárosi közgyűlés többsége leváltotta – a DK és a Együtt képviselői ugyanakkor nem szavazták meg Vitézy menesztését – és kinevezte helyette Dabóczi Kálmánt, a Közlekedéstudományi Intézet akkori ügyvezető helyettesét.

Ezt követően 2015-ben félévig

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosaként az volt a feladata, hogy az országos busz és vasúti közlekedés összehangolására,

a szolgáltatások fejlesztésére egy koncepciót elkészítsen.

Az emberi erőforrások minisztere megbízta ezután a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatói feladataival. Vitézy Dávid szerint az intézmény átfogó megújítása az egyik legnagyobb magyar városfejlesztési projekt volt: új helyszínt találtak a múzeumnak Kőbányán, az egykori Északi Járműjavító területén.

Az LMP és a civil szervezetek közös főpolgármester-jelöltje 2022-ben a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója, majd 2022 májusától szakterületi államtitkárként a szervezet jogutódjának, a Nemzeti Közlekedési Központnak (NKK) a megbízott vezérigazgatója lett. „Elkészítettük a terveket az összes HÉV-vonal és a pályaudvarok felújítására, a vasútvonalak átfogó rekonstrukciójára, új közparkok létesítésére, a rozsdaövezetek helyén megfizethető lakások építésére. Stratégiát alkottunk Budapest korszerű vasúti hálózatának megvalósítására, hogy csökkentsük a fővárosi közutak túlterheltségét”.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Ugyanebben az évben a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkára lett, de félévvel később új energetikai tárca jött létre, és Palkovics László miniszter lemondásával a minisztérium megszűnt. Vitézy ekkor szintén beadta a felmondását.

Mit ígért Vitézy a kampányában?

Április 19-én hirdette meg a 101 pontból álló választási programját, a főpolgármester-jelölt egy friss videójában összegezte, hogy megválasztása esetén

10 ezer új bérlakás építene a főváros rozsdaövezetiben és a régi vasúti területeken,

350 kilométernyi utat újítana fel,

100 új villamosra írna ki pályázatot,

24 órán át közlekedő metrót igért pénteken és szombaton,

legalább 30 százalékos kedvezményt akar érvényesíteni a Sziget fesztivál 30 év alatti budapesti látogatóinak a napijegyekre.

Vitézy Dávid a program bemutatóján úgy fogalmazott, hogy lesznek kerékpáros fejlesztések is, de az eddigieket mindenképpen felül fogják vizsgálni. Elismerte, hogy szükség van az Üllőin és a Vácin kerékpársávra, de ami most van, összevisszaság és félmegoldás, ezért nem maradhat meg, át kell rendezni. A Bubi közbringarendszer kiterjesztik a külső városrészekben is, a Hungárián túlra és mindegyik nagy metrócsomópontnál, illetve a Bubi használatára is kiterjesztené a BKK-bérletet.

Nagy vitát váltott ki a BKK-rendészetről szóló koncepciója: Vitézy bejelentette, hogy a rendészet éjjel-nappal segít majd abban, hogy rend és tisztaság legyen a járműveken. Az elképzelés szerint a BKK-rendészek a járművezető vagy az utasok bejelentése alapján 15 percen belül odaérnének a főváros bármely pontjára. Hozzátette: növelni kell a számukat a fővárosban (az elmúlt öt évben 29 százalékkal csökkent), és be kell kamerázni minden járművet a közösségi közlekedésben (jelenleg a villamosok fele nincs bekamerázva).

„A tömegközlekedés nem hajléktalanszálló, és a rendbontóknak, nőket fogdosó zaklatóknak sincs helyük a járatokon!

Főpolgármesterként létrehozom a BKK-rendészetet, és bekamerázzuk az összes tömegközlekedési járművet” – közölte később, majd az oldalán azt kérte a szimpatizánsaitól, hogy írják meg saját történeteiket, amikor inzultálták őket a BKK járatain.

Karácsony Gergely egy konferencián így reagált a problémára: „Amikor azt mondja Vitézy Dávid, hogy a közösségi közlekedés nem hajléktalanszálló, én elküldöm a fenébe”. Hozzátette: aki a hajléktalan szót mint stigmát akarja állampolgárok nyakába akasztani, azzal össze fog szólalkozni, mert ez neki értékrendi kérdés.

Keményen üzent a kormánynak is

Vitézy Dávid egy Facebook-posztban Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentésére, hogy az egykori rákosrendezői teherpályaudvaron megvalósul a Mini/Maxi-Dubajként elhíresült óriásberuházás, kritikusan reagált. Azt mondta, hogy nem veszik figyelembe a szakmai szereplők és az érintett önkormányzatok véleményét a rákosrendezői projektnél. Szerinte probléma, hogy verseny nélkül kap meg egy arab befektető egy mintegy 130 hektáros területet, de nem rögzítik, mi épülne oda.

„Budapestnek nem újabb luxusbevásárlóközpontra és luxuslakónegyedekre van szüksége, hanem megfizethető új lakónegyedre, új városi jelentőségű közparkra” – tette hozzá. A beruházásban egyébként új pályaudvar épülne, elkészülne a ferihegyi gyorsvasút, amelyet kiadnának koncesszióba, illetve meghosszabbítanák az M1 metró vonalát. Vitézy szerint így a repülőtéri gyorsvasút az arab befektetők érdekeit szolgálja, hozzátette, hogy a vasúti vágányok lefedésének nincs értelme, mert drága és nem lesz teljes értékű közpark az így létrejövő területen.

Vitézy Dávid azt is kijelentette: nem ért egyet azzal, hogy a kínaiak építsék a tömegközlekedési rendszertől elkülönített reptéri expresszvonatot Ferihegyre. Szerinte két okból sem lenne jó ez: egyrészt kész terv van arra, hogy a vasúti hálózatba bekössék a repteret, másrészt szerinte „Budapestet nem szabad Kína játszóterévé tenni”. A volt közlekedési államtitkár egy térképet is csatolt posztjához, amivel levezette, hogy a kész terv alapján nemcsak a belvárosból, de Kelenföldről, a Közvágóhíd térségéből és a vidéki nagyvárosok felől is elérhető lenne a reptér vonattal.