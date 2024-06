Vitézy Dávid: Karácsony Gergely politikai hasznot csinált az Árpád hídi halálos balesetből – videó

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt száz új traffipax telepítését ígéri megválasztása esetén Budapest olyan főútvonalain, ahol a gyorshajtás leginkább veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Fotó: Vitézy Dávid Sajtóiroda

Hangsúlyozta, hogy főpolgármesterként mindent megtesz azért, hogy a kormány végre jóváhagyja az új KRESZ-t. A politikus emlékeztetett arra, hogy 2023. július 1-jén egy 26 éves kerékpáros életét követelte egy baleset az Árpád hídon, ami azért következett be, mert két autós versenyezni kezdett, és egy 690 lóerős Mercedes elütötte az áldozatot. Ezt követően Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy módosítják a KRESZ-t, amire a védtelen közlekedők fokozottabb védelme érdekében szükség volna.

Ugyanakkor Karácsony Gergely a baleset apropóján azt az ígéretet tette, hogy 45 traffipaxot, sebességmérő berendezést telepít a gyorshajtók megfékezése érdekében Budapesten, ám egyik ígéretből sem lett semmi

– tette hozzá. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az európai fővárosok közül az egyik legrosszabb a statisztika a halálos balesetek tekintetében Budapesten, ahol az elmúlt évben 42-en vesztették az életüket az utakon. A statisztikák szerint pedig a tavalyi évben a megelőző esztendőhöz képest 503-ról 685-re nőtt a gyorshajtás miatt bekövetkezett balesetek száma a fővárosban.

Vitézy Dávid úgy vélekedett, hogy nem valami külső ok akadályozta a traffipaxok telepítését, csupán Karácsony Gergely nem váltotta be az ígéretét. Ugyanis – folytatta – más ellenzéki polgármesterek, Örsi Gergely, a II. kerület vezetője a rendőrséggel együttműködve sikerrel telepített traffipaxokat, és néhány héttel ezelőtt Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere is bejelentette, hogy több helyen sebességmérő kamerákat telepítettek.

Azok az ellenzéki önkormányzatok, amelyek valóban cselekedni akartak, eredményeket tudtak elérni,

Karácsony Gergely viszont nem. Vagyis Karácsony Gergely csak meglovagolta, kihasználta az Árpád hídi balesetet arra, hogy a nyilvánosságban szerepeljen.

Ezért állítja azt, hogy Budapesten főpolgármestert kell váltani, mert a városházának csak a kommunikáció fontos, ám az érdemi munka elmarad – mondta Vitézy Dávid.