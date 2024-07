A Donald Trump elleni merénylőnél robbanószert és gépkarabélyt is találtak

A Donald Trump korábbi amerikai elnökre tüzet nyitó 20 éves férfi nem messze lakott a végzetes szombati kampányesemény helyszínétől, ahol egy résztvevő meghalt, ketten pedig súlyosan megsebesültek.

Razzia Matthew Crooks, a Donald Trump elleni merénylő otthonánál / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elkövető autójában robbanószereket találtak.

Átkutatták Crooks otthonát is, és beszéltek a családjával. A hatóságok szerint a rendőrség több bejelentést is kapott gyanús csomagokról a lövöldözés közelében, ezért bombatechnikusokat küldtek ki. A rendőrök várhatóan még órákon át dolgoznak terepen - értesült a The Wall Street Journal.

Thomas Matthew Crooks a pennsylvaniai Bethel Parkban, Pittsburgh egyik külvárosában élt.

Az FBI egyelőre vizsgálja, hogy pontosan miért nyitott tüzet a merénylő a korábbi elnökre. A helyszínen megölt Crooks családjából egyelőre egyedül az édesapja nyilatkozott a sajtónak; a CNN hírtelevíziónak azt mondta, hogy még csak próbálja felfogni, hogy "mi a fene történik", de a fiáról addig nem akar mondani semmit, amíg nem beszélt a hatóságokkal.

Crooks politikai hovatartozása nem teljesen egyértelmű, mert a nyilvános adatbázisok alapján regisztrált republikánus párti szavazó volt Pennsylvaniában, de 2021-ben, Joe Biden beiktatásának napján 15 dollárt adományozott egy baloldali kampányszervezetnek. A pennsylvaniai nyilvántartás szerint korábban nem indult ellene eljárás semmilyen bűnügyben.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vasárnap hozta nyilvánosságra a feltételezett elkövető nevét. Crooksnál nem voltak iratok; a többi között a DNS-e alapján azonosították.

A helyszínen egy gépkarabélyt foglaltak le a hatóságok. A hatóságok szerint a lőfegyvert az apja vette több mint fél évvel korábban.

A helyszínen készült felvételek és műholdképek alapján a merénylő egészen közel tudott jutni a színpadhoz, ahol a korábbi elnök szombaton beszélt. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy szürke terepszínű ruhát viselő, mozdulatlanul fekvő alak látható egy épület tetején, amelyet kevesebb mint 150 méter választott el a pulpitustól, ahol Trump állt. Egy képzett lövész ilyen távolságból nagy valószínűséggel képes eltalálni egy embert. Az amerikai hadseregnél az újoncoknak például pont ekkora távolságból kell eltalálni egy ember alakú célpontot, hogy megszerezzék a szükséges minősítést az M16-os gépkarabély használatához.