A szénbányászat bedarálja a németországi Mühlrosét – megsemmisítik a tradicionális falut

Hiába a helyiek tiltakozása, hiába a megújuló energiaforrások minden rekordot megdöntő térnyerése, Mühlrose mégis a szénbányászat áldozatává válik.

A környéken művelt külszíni barnaszénfejtés miatt most a település megmaradt 200 lakójának csomagolnia kell, ugyanis a szénfejtés eléri Mühlrose területét is.

Mentsd meg gyönyörű Mühlrosénkat

– áll egy bedeszkázott ablakú házra szögelt szórólapon. A város egyik utolsó lakója, Detlef Hottas egy parasztházban él feleségével, valamint néhány birkával és csirkével. A 64 éves lokálpatrióta elektromos tolószékben járja a kihalt utcákat, és panaszkodik:

nem akarok költözni, itt születtem, ez az otthonom

Mühlrose romokban

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Tradicionális szénbányász-központ

A település a Cseh Köztársaság, Lengyelország és az egykori Kelet-Németország találkozásánál fekszik, a kommunista országok szénbányászati központja volt.

Most azonban, amikor a fosszilis tüzelőanyagok használata jóformán már „nem vállalható” globálisan, joggal gondolhatnának, hogy erről a területről is levonulnak a bányák.

Ugyanakkor -miután Németország bezárta atomerőműveit, és az orosz gáz is elapadt – Mühlrose jól szimbolizálja Európa legnagyobb gazdaságának elkeseredett vergődését, az energiahordozók kétségbeesett kutatását.

Persze Németország is teljes mértékben megszabadulna a széntüzeléstől, ám az ínséges helyzetben rövidtávon csak a fosszilis energiaforrások felé fordulhatott szükségletének fedezésére – ennek a helyzetnek pedig most Mühlrose a vesztese, ahol a LEAG áramtermelő vállalat külszíni fejtése egyre csak a falu területén terjeszkedik, az épületek kétharmadát már el is bontották.

Ez hihetetlen. Miközben mindenki az energetikai átállásról beszél, lebontanak egy falut a szénért

– mondja Jadwiga Mahling protestáns lelkész, aki körülbelül egy évtizede él a plébánián.

Rosszkor jön az egész

A legnagyobb gond az időzítés. Ugyanis a radikális AfD folyamatosan az energetikai váltás brutális költségeire hívja fel a figyelmet. A gazdasági miniszter, Robert Habeck segélycsomagot jelentett be a LEAG számára, 1,2 milliárd eurót fizetnének cégnek, ám vállalnia kell a terület helyreállítását is. Emellett Habeck tanulmányokra hivatkozik, amelyek szerint a Mühlrose alatti bányászat gazdaságtalan lenne.