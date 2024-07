Alzheimer-kór: komoly áttörést ért el egy japán gyógyszergyártó

Az Eisai japán gyógyszergyártó azt közölte kedden, hogy Biogen gyártóval együtt fejlesztett Leqembi nevű Alzheimer-kórt célzó gyógyszere három éven keresztül lassította a betegek progresszióját, azaz nem romlott az állapotuk, így bebizonyosodott, hogy hosszú távon is folytatni kell a kezelést.

Alzheimer-kór: egy japán gyógyszer lassítja a folyamatot a korai stádiumban / Fotó: Shutterstock

A Leqembi vizsgálati eredményeiből, amit az Eisai megosztott a Biogennel, azt is megállapították, hogy a betegek állapota rosszabbodik a kezelés abbahagyása után. Emellett igazolást nyert, hogy hat hónapos kezelés után csökkent a gyógyszer szedésével járó káros mellékhatások kialakulása, köztük az agyvérzés és a duzzanat aránya – írja a CNBC.

Ez azért is nagyon lényeges információ, mert az agyi mellékhatások aggodalmakat keltettek az orvosok körében, emiatt pedig az európai gyógyszerhatóság a múlt héten pénteken úgy döntött, nem javasolja a Leqembi engedélyezését az európai piacon. A döntő szót ugyan az Európai Bizottság mondja ki, de többnyire figyelembe veszi a hatóság álláspontját. A gyártó rendkívül csalódott volt a döntés miatt, meg is fellebbezte. Az Egyesült Államok érintett hatósága tavaly már jóváhagyta a Leqembit, bár a gyógyszer használata lassan terjed a diagnosztikai tesztek és a rendszeres agyi szkennelés előírása miatt. A Leqembit már több országban engedélyezték, köztük Japánban, Dél-Koreában, Kínában és Izraelben is.

Nem fordítja vissza az Alzheimer-kórt, de lassítja

Az Eisai kedden ismertette az eredményeket az amerikai Alzheimer-szövetség philadelphiai nemzetközi konferenciáján, amely a világ legnagyobb demenciakutatási találkozója. A gyógyszert havonta két infúzióban adják be a betegeknek. A gyógyszer az amiloidnak nevezett toxikus plakkokat célozza meg – amelyek az Alzheimer-kór egyik jellemzői –, hogy a korai stádiumban lassítsa a betegség előrehaladását. A gyógyszer nem gyógyítja meg a betegséget, de az érintettek hosszabb ideig megőrizhetik szellemi képességeiket.

Az Eisai úgy véli, hogy a betegek végül nagyjából 18–24 hónapos kezelés után válthatnak a Leqembi fenntartó adagjára, amely kényelmesebb módja lehet a gyógyszer hosszú távú szedésének.