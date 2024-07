Árpád hídi halálos baleset: jelentkezett a nő, akitől ellopta az ámokfutó a taxiját – „kék-zöld vagyok, mert nem hagytam magam”

Az egész hazai közvéleményt megrázta az a tömegbaleset, amely szerda éjszaka következett be Budapest egyik legfontosabb Duna-hídján.

Este fél 11 előtt nem sokkal egy taxi Budáról Pest felé hajtott nagy sebességgel a forgalommal szemben az Árpád hídon. Két balesetet is okozott: az elsőnél nem történt személyi sérülés, a másodiknál viszont súlyos tragédia következett be.

A taxit vezető 43 éves férfi, illetve egy vétlen járműben közlekedő 34 éves férfi és egy 32 éves nő egyaránt éltét veszítette a helyszínen. A balesetben egy harmadik autó, ugyancsak egy taxi is érintett volt. Az ebben utazó négy fő megsérült, őket kórházba szállították. Úgy tudjuk, hogy ez a taxisofőr már nincs az intenzíven.

Mostanra kiderült, hogy a tömegbaleset okozója, nem taxis volt, hanem ellopott egy taxit percekkel az Árpád hídi halálos balesetet megelőzően. A taxi tulajdonosa egy nő, aki éppen szünetet tartott és a nyitott vezetőoldali ajtó mellett dohányzott. Az elkövető ekkor pattant be a gépjárműbe és próbált meg elhajtani. A nő azonban ellenállt és dulakodás alakult ki közöttük.

Ez már a rendőrség tájékoztatásából is ismert volt, de most ő is jelentkezett és beszámolt róla, mi is történt. A közösségi médiában azt írta, hogy hosszabb dulakodás után lopták el a taxit.

Kicsit kék-zöld vagyok a dulakodástól, mert nem hagytam magam. De az elkövető egy 190 centis ismert drogos volt

– fogalmazott. Úgy folytatta, hogy ez az ember felhajtott szemben az Árpád hídra, megölt két embert, egy másik taxiban utazó négy személynek pedig súlyos sérüléseket okozott. "Ő pedig meghalt az én autómban. A lelkem kiszakad az elhunyt ártatlan emberekért és a sérültekért. A mérhetetlen anyagi kárról már nem is beszélek".

Végezetül köszönetet mondott, hogy ilyen sokan próbálnak meg segíteni a kialakult helyzetben. Lapunk úgy tudja, hogy a másik, továbbra is kórházban ápolt taxisnak gyűjtés indult taxis berkekben, miután az ő autója is totálkárosra tört.