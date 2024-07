Az amerikai csapda: Trump lesöpörné Kamala Harrist a felmérés szerint, ha Biden visszalép

A DailyMail.com ezerfős felmérése szerint Donald Trump 11 százalékponttal legyőzné Harrist (49 százalék szemben a 38 százalékkal). A közvélemény-kutatás apropóját az adta, hogy felvetődött, Kamala Harris alelnök indulna a novemberi elnökválasztáson Joe Biden helyett, aki június 27-én a Trumppal folytatott CNN-vitában gyenge teljesítményt nyújtott.

Donald Trump a megkérdezettek szerint akkor is nyerne, ha Biden indulna ellene, és akkor is, ha az alelnök, Kamala Harris / Fotó: AFP

Biden és csapata visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint leállítaná újraválasztási kampányát – lényegében ez az egyetlen módja annak, hogy Harris helyettesítse őt 2024-es jelöltként. Harris is többször kijelentette, hogy támogatja Bident.

Mégis nagy izgalom előzi meg Biden magyar idő szerint szombat hajnali 2 órakor közvetítendő tévéinterjúját, miközben a piacon a visszalépésére fogadnak.

A DailyMail.com közvélemény-kutatása a Demokrata Párt egyik meglévő problémájára is rávilágít, miszerint Harrist kevésbé tartják népszerűnek a választók, mint Bident. Ezek után nem meglepő módon a felmérés akkor is Trump győzelmét jósolná, ha az alelnök lenne a kihívója, és nem Biden.

A közvélemény-kutatás kapcsán azt az előzményt is érdemes megemlíteni, hogy az elnök túlélése múlik azon, hogy főműsoridős interjújában meg tudja-e győzni a szavazókat arról, hogy továbbra is alkalmas a poszt betöltésére. Sokan szeretnék azonban, ha Biden inkább a visszalépését jelentené be. Joe Biden egyébként azt ígérte, több időt kíván pihenésre fordítani.

Mindebből az rajzolódik ki, hogy a kormányzó Demokrata Párt nemcsak dilemma elé került, hanem egyszersmind csapdahelyzetbe is.