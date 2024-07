Az izraeli háború 275. napja - Izrael leáll, főutakat zárnak le a békepárti tüntetők

Izraelben országszerte útelzárásokkal, tüntetésekkel követeltek túszalkut és fegyverszünetet kilenc hónappal a háború kitörése, a Hamász iszlamista szervezet terrortámadása után.

A békét követelő tüntetők Tel-Aviv és más izraeli nagyvárosok legfontosab útvonalait zárják le vasárnapra / Fotó: AFP

A demonstrációt a civil szervezetek mellett vezető ipari cégek is támogatják: vasárnap reggelig több mint százötven high tech vállalat jelentette be, hogy dolgozóik vasárnap munkaidőben is részt vehetnek a tiltakozó akciókon.

Arra kérjük Izrael kormányát és vezetőjét, hogy mutassanak bátorságot, vezessenek, és gyorsítsák fel a tárgyalásokat, hogy megmentsék testvéreinket a Hamásztól. Nincs több vesztegetni való időnk

- áll felhívásukban.

A kormány ellen tüntetők szakaszosan, hosszabb időszakokra blokkolták a főutakat, amelyeket rövidebb időkre megnyitottak vasárnap reggel és délelőtt. Több száz járműből álló tiltakozó autókonvojok haladnak át csigalassúsággal országszerte a központi autópályákon, akadályozva a forgalmat.

Izraelben vasárnap az első munkanap a szombati pihenőnap után.

Az országos tiltakozás a kormánykoalíció minisztereinek és parlamenti képviselőinek házai melletti demonstrációkkal, "ébresztőkkel" kezdődtek vasárnap reggel. Ezután vonultak az aktivisták az utakhoz, hogy leállítsák a forgalmat az ország fontos kereszteződéseiben.

Vasárnap délután-este Jeruzsálemben és Tel-Avivban felvonulásokat hirdettek meg az elhurcoltak visszahozataláért, tűzszünetért, valamint a választások előre hozásáért.

Szombat este is sok ezren demonstráltak az ország több tucat helyén túszalkut és kormányváltást követelve. Tel-Avivban, a központi rendezvényen a túszok családtagjai felolvasták a gázai fogságban lévő 120 elhurcolt izraeli nevét, és a támogató tömeggel a még életben lévő, mintegy ötven túsz azonnali megmentéséért tüntettek.