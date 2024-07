Biden baklövései miatt a NATO-szövetségesek már Trump felé tájékozódnak

Olyannyira sokkolta a NATO-csúcson Amerika szövetségeseit Biden fizikai és verbális botladozása, hogy megkezdték a tájékozódást Donald Trump felé – írja a Politico.

Egyre nagyobb a nyomás Bidenen, már a NATO-szövetségesek is Trump felé nyitnának / Fotó: NurPhoto via AFP

A nyugati diplomaták privát beszélgetésekben elárulták, hogy elborzadtak az elnök nyilvános baklövésein, és azon dolgoznak, hogy még a novemberi választások előtt kapcsolatokat építsenek ki a Trump-csapattal.

Mivel a közvélemény-kutatási számok máris jelzik a jelenlegi elnök népszerűségvesztését, eközben egyre nagyobb a nyomás Joe Bidenen saját támogatói részéről is, hogy álljon félre egy fiatalabb jelölt javára.

Amerika egyes szövetségesei azonban úgy érzik, itt az idő, hogy a másik oldalon is tájékozódjanak. Köztük pedig több európai diplomata és tisztviselő is arról beszélt a lapnak, hogy Joe Biden elnök bizonytalan, hibáktól hemzsegő nyilvános szereplései miatt, már meg is kezdték a kapcsolatfelvételt Donald Trumppal.

Amikor például Biden "Putyin elnökként" mutatta be Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, a teremben lévő európaiak jól hallhatóan felhördültek.

Az egyik jelenlévő a Politiconak azonnal küldött egy sms-t az OMFG-betűszóval, ami az angol szlengben egy cifra kárumkodással egyenértékű.

Egy másik hozzátette:

Az európai vezetők egyszerűen megdermedtek a színpadon, bár tovább mosolyogtak és tapsoltak, és senki sem említette meg az esetet később a Biden-csapatnak.

Egy harmadik vezető európai diplomata Washingtonban elmondta, hogy a kollégák hónapok óta azzal vannak elfoglalva, hogy elérjék a Trump-csapat kulcsembereit. Találkozókat szerveznek, megpróbálnak bejutni az általuk szervezett eseményekre, és vacsorára hívják Trump embereit.

Arra a kérdésre, hogy van-e nyomás odahaza, hogy Trump megosztó személyisége miatt ne tegyék ezt, az egyik diplomata azt mondta:

Nem, sőt nem teljesítenénk a kötelességünket, ha most nem próbálnánk kapcsolatokat kiépíteni az embereivel.

Brit részről Karen Pierce, Nagy-Britannia washingtoni nagykövete vezette a Trump-csapat tagjaival és vezető republikánusokkal folytatott kapcsolatépítést.