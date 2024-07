Biden egyedül maradt, már a demokrata nagyágyúk szerint is ki kell szállnia az elnökjelölti versenyből

A nyílt hangok is egyre erőteljesebbek

Az AP hírügynökség legfrissebb közvélemény-kutatása szerint

már saját pártjának is majdnem a kétharmada is azt szeretné, hogy Biden visszalépjen,

és a személyes győzködés mellett egyre többen szólítják fel erre nyilvánosan is.

Csatlakozott hozzájuk immár 21. demokrata képviselőként Adam Schiff is, aki most a szenátusba próbál bejutni. A kaliforniai politikus, a demokraták egyik prominens kongresszusi vezetője felszólította Bident, hogy „ideje átadni a stafétabotot” másnak.

Hollywood kiszállt az elnök mögül / Fotó: Bloomberg

Nem segít a demokraták legnagyobb támogatója, Hollywood sem, George Clooney mellett Ashely Judd színésznő is felszólította Bident, hogy lépjen vissza az elnökjelötségtől a USA Today című lapban megjelent véleménycikkében.

Mindenki kavar

Schumer és Jeffries külön-külön is azon dolgoztak, hogy megakadályozzák Biden néhány szövetségesének a tervét, amely arra irányult, hogy még a demokrata konvenció előtt egyfajta virtuális szavazással biztosítsák az elnök jelöltségét. Ha ez az erőfeszítés sikerrel járt volna, Biden már következő napokban hivatalossá tehette volna, hogy ő a jelölt, ami segíthetett volna a lázadás elfojtásában.

Ehelyett azonban most a Bloomberg szerint

fizikailag és képletesen is elszigetelődött Rehoboth Beach-i otthonában,

és egyedül keresi a megoldást arra, hogyan hozhatná helyre a káoszba sodródott kampányt.

Joe Biden fizikailag és képletesen is elszigetelődött / Fotó: AFP

A koronavírus-fertőzés ismét rivaldafénybe állította Biden egészségi állapotának kérdését, bár nincs köze a korához, ami a valódi probléma. Szinte mintha a sors keze lett volna, hogy az elnök előző nap nyilatkozta, hogy csak akkor fontolná meg, hogy visszalépjen a jelöléstől, ha az egészségi állapota kényszerítené rá.

A támogatói is nehezen találtak érveket mellette

Még Biden támogatóinak is nehézséget okozott az utóbbi időben, hogy védjék az elnököt és a jelölését. Bernie Sanders szenátor a párt progresszív tagjaival együtt felsorakozott ugyan mellette, de a New Yorkernek adott interjúban ő is kénytelen volt elismerni, hogy Bidennek nehezére esik befejezni a mondatokat.