Bosszúpornó miatt perelte be a Fox Newst Joe Biden fia

Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter Biden beperelte a Fox News konzervatív hírügynökséget, amiért meztelen fotókat és videókat tett közzé róla egy kitalált, fiktív minisorozatban, amelynek középpontjában a külföldi üzleti ügyletei álltak – írta a Reuters.

Hunter Biden beperelte a Fox Newst / Fotó: AFP

Az ifjabbik Biden azt állítja, hogy a Fox megsértette New York állam úgynevezett bosszúpornótörvényét, amely illegálissá teszi egy személyről készült intim képek közzétételét a beleegyezése nélkül. Az Egyesült Államok elnökének fia emellett

jogalap nélküli gazdagodás és szándékos érzelmi bántalmazás miatt is pert indít.

A Fox még 2022 októberében sugározta a The Trial of Hunter Biden: A Mock Trial for the American People című filmet a csatorna streamingplatformján, de később Biden ügyvédei leállították.

A Fox News közleménye szerint az elnök fiáról szóló tudósítások és a magatartásával kapcsolatos vizsgálatok pontosak, és a műsort az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítése védi. Ez egy teljes egészében politikai indíttatású per – reagált a hírre a Fox, hozzátéve, hogy csak óvatosságból távolította el a programot a streamingoldaláról.

A sorozat Hunter Biden kitalált perét ábrázolta illegális külföldi lobbitevékenység és vesztegetés vádjával, olyan bűncselekményekkel, amelyekért soha nem emeltek vádat.

Bident júniusban ítélték el szövetségi fegyverhasználati vádak miatt, és szeptemberben bíróság elé áll állítólagos adóbűncselekmények miatt.

Bizonyos igaz információk felhasználásával a sorozat szándékosan manipulálja a tényeket, elferdíti az igazságot, kontextuson kívül meséli el a történéseket, és olyan párbeszédeket talál ki, amelyeknek célja a szórakoztatás – mondta Hunter Biden a perben.

A per része, hogy a sorozatban fényképek és videók is szerepelnek Bidenről, aki meztelenül szexuális aktusban vesz részt. Biden azt állítja: a Fox tudta, hogy a privát fényképeket és videókat feltörték vagy ellopták, de szórakoztatási célból mégis közzétette őket, megsértve New York állam bosszúpornótörvényét.

Véleménye szerint a show helyrehozhatatlan károkat okozott a hírnevében, és súlyos érzelmi szorongást, megaláztatást és lelki gyötrelmet okozott neki. Meghatározatlan kártérítést és büntető jellegű kártérítést kér.