Biometrikus azonosítás: szigorúbb határellenőrzés jön az EU-ban

Ismét elhalasztották az Európai Unió új be- és kiléptetési rendszere, az EES bevezetését – ezúttal novemberre. Az EU-ba belépő külföldi utazók biometrikus azonosítását október 6-tól követelték volna meg, azonban sokan nem örültek az időpontnak.

Az Európai Unió már idén megköveteli a külföldiek biometrikus azonosítását határátlépéskor / Fotó: AFP

Hogy elkerüljék a nyár végi kaotikus jeleneteket a határ mentén és a reptereken, és hogy ne zavarják a kereskedelmet, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a beléptetési rendszer bevezetését november közepéig elhalasztja. A pontos időpontot egyelőre nem tudni, a brit sajtó szerint november 10. és 17. között lehet a tényleges bevezetés dátuma.

Régóta húzzák a külföldi beutazók biometrikus azonosításának bevezetését

A schengeni övezetbe való beléptetést a bizottság már évekkel ezelőtt megszigorította volna. A biometrikus azonosítás bevezetését eredetileg 2021-re tervezték, de az még mindig nem valósult meg.

Ennek egyik oka, hogy a franciák ragaszkodnak ahhoz, hogy a 2024-es nyári párizsi olimpia és paralimpia előtt ne vezessenek be szigorúbb határellenőrzést. Az októberi határidő áthelyezésést pedig a turisztikai ágazat szereplői kérték, mivel az gyengíthette volna az utószezont. Sőt, az európai repülőterek szakmai szervezete, az ACI Europe felszólította az Európai Bizottságot az időpont átgondolására, mivel a reptéri kiszolgáló személyzet felkészítése a teljes erőbedobást igénylő főszezonra esett volna.

Az ujjlenyomat mellett az arcvonásokat is rögzítik

Az EES be- és kiléptetési rendszer keretében a nem uniós, azaz a harmadik országbeli állampolgároknak az első látogatásuk alkalmával regisztrálniuk kell a biometrikus adataikat a határon: leveszik az ujjlenyomataikat, és az arcukat is beszkennelik.

Az új rendszer kezdeti időszakában torlódások várhatók a határokon, mivel ezek időigényes feladatok, főképp, ha minden egyes határátlépőnél el kell végezni.

Az Eurostar nemzetközi vasúttársaság biometrikus adatot rögzítő kioszkokat telepített több, köztük a francia–brit határra. A vállalat szerint az adatok rögzítése csupán néhány másodperccel hosszabbítja meg a várakozást. A Getlink, a Le Shuttle üzemeltetője azonban arra számít, hogy

a La Manche csatorna forgalmában tapasztalható lesz lassulás: egy autónyi utas átengedése hat-hét perccel több időt vehet igénybe az EES bevezetése után.

Az EES gördülékeny alkalmazása után az EU az Etiast is bevezeti az amerikai Esta rendszer példájára. Azaz az unió területére beutazóknak is online kell majd regisztrálniuk vízumért – számolt be a The Guardian.