Dutyiba vágták a kutyáját halálra etető nőt, Nuggi szörnyű kínok között pusztult el

Két hónap börtönbüntetésre ítéltek egy új-zélandi lakost, aki állítólag halálra etette a kutyáját – írja az osztrák Kronen Zeitung, hozzátéve, hogy egy állatorvosok körében végzett felmérés szerint Ausztriában is egyre kövérebbek a háziállatok.

A kép illusztráció, Nuggi sokkal kövérebb volt / Fotó: Anadolu via AFP

A Nuggi nevű állatot a neves állatvédő szervezet, az SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals; Állatkínzás Elleni Társaság) 2021-ben egy rendőrségi házkutatást követően vette gondozásba, ám mind hiába, mivel addigra már úgy meghízott, hogy a túlsúlya miatt elpusztult – derül ki a közleményből.

Nuggi kétségtelenül az egyik legelhízottabb állat volt, amit valaha láttunk

– közölte a szervezet, amely feljelentette a kutya gazdáját.

„Olyan hatalmas volt, hogy alig tudott járni, és nyilvánvalóan szenvedett a jelentős súlytól, amit cipelt” – áll a közleményben.

A folyamatosan degeszre etetett négylábúnak háromszor is meg kellett állnia levegőért kapkodva egy tízméteres úthoz is, amit az ingatlantól az autóig kellett megtennie. Lábai ez alatt is alig bírták megtartani a testét.

Drámai súlyfelesleget cipelt a szerencsétlen Nuggi

Az állatorvosi vizsgálat állítólag kimutatta, hogy az eb 53,7 kilogrammot nyomott.

Az állatorvosok nem tudták sztetoszkóppal meghallgatni a szívverését, mivel a hang nem tudott áthatolni a vastag zsírrétegén.

Emellett kötőhártya-gyulladást is diagnosztizáltak a szerencsétlen páránál.

Nuggi körülbelül két hónapot töltött az SPCA gondozásában, ahol 8,9 kilót, azaz testsúlya körülbelül 16,5 százalékát adta le, ám hirtelen belehalt egy akut vérzésbe, amit egy a májában szétdurrant daganat okozott. A boncolás további, a kóros elhízáshoz kapcsolódó egészségügyi szövődményeket, többek között májbetegséget állapított meg nála.

A kutya tulajdonosa bűnösnek vallotta magát, mert nem elégítette ki a kutya fizikai és egészségügyi szükségleteit – közölte az SPCA. Állítólag azt vallotta a dél-aucklandi Manukau bíróságán, hogy naponta nyolc-tíz csirkét adott „Nugginak”, azonkívül pedig még jutalomfalatokkal is etette.

Egy felelős kutyatulajdonos megfelelő étrendet és napi mozgást biztosít kedvencének, ami itt egyértelműen nem történt meg

– magyarázta az SPCA. Elfogadhatatlan továbbá, hogy a tulajdonos még akkor sem kért segítséget, amikor már egyértelmű volt, hogy baj van.