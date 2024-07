Észak-Korea aknákat telepít a déli határra

Észak-koreai katonák hónapok óta telepítenek aknákat és egyéb akadályokat, valóságos pusztaságot hoznak létre a déli határon, és az sem rettenti el őket, hogy több baleset is történt közben, tudatta szerdán a dél-koreai hadsereg.

Észak-koreai katonák erősítik a déli határt / Fotó: AFP

Legalább

tíz balesetet okoztak és halálos áldozatot is követeltek az aknarobbanások, illetve hőguta

– ismertette a szöuli vezérkari főnökök egyesített bizottságának (JCS) közleményét a Reuters. A munkára egyes határszakaszokon női katonákat is vezényeltek.

Sin Vok-szik dél-koreai védelmi miniszter szerint a hadsereg „komplex válsággal” szembesül, amelyet tovább súlyosbítanak a váratlan természeti katasztrófák.

Szöulban és környékén heves esőzés volt szerdán, és hasonló az idő Északon is. A déli-koreai hadseregnek ezért a provokációk mellett arra is készülnie kell, hogy

az északiak kieresztik a vizet a tározókból, és az aknákat elsodorja az ár.

Arra is készülnek, hogy a borzalmas munkakörülmények miatt északi katonák délre szöknek, vagy véletlenül átlépnek a demilitarizált övezetbe, miközben a feladatukat végzik. Egy korábbi jelentés szerint az északiak új falat is építenek a határon.

Több baleset is történt a határon folyó munka közben / Fotó: AFP

A hírügynökég emlékeztetett, hogy a múlt hónapban a déli katonák figyelmeztető lövéseket adtak le, amikor több északi átlépte a határt.

Bár halálos kimenetelű összecsapások változatlanul előfordulnak a koreai háború vége óta is, az utóbbi időben érezhetően éleződik a feszültség. Június elején a dél-koreai hadsereg közölte, hogy a félszigetet kettéválasztó demarkációs vonal mentén és a tengeren is újraindítja az összes katonai tevékenységét – ezzel hat év után hivatalosan is véget ér a két ország közti békemegállapodás.

Az északiak májustól szeméttel és ürülékkel töltött hőlégballonokat küldtek délre, amire Szöul a újrakezdte a határra telepített hangosbemondókon keresztül a propagandakampányt.