Extrém hőség tombol Dél-Európában

Az előrejelzések szerint a hőmérséklet pénteken elérhette a 40 Celsius-fokot Délkelet-Franciaországban, Spanyolországhoz és Olaszországban is, ám az extrém hőség csak fokozódhat a hétvégén.

Marseilles standja megtelt az extrém hőségben / Fotó: Anadolu via AFP

Az extrém hőség megnöveli az erdőtüzek esélyét

Az előrejelzések szerint jövő héten a Marseille környéki erdőben nagy eséllyel tűz törhet ki a forróságban. A kiszáradt növényzet és a meleg együttesére pedig magas riasztási fokozatot adtak ki Olaszországban és Spanyolországban. A görög tűzoltók a csütörtök kora estig eltelt 24 órában 52 tüzet oltottak el.

Spanyolországban a szombat lehet a hét legmelegebb napja, az ország déli részére 44 Celsius-fokot várnak. Hasonló hőmérsékleti maximumot várnak a hétvégére Görögországban is.

Los avisos por temperaturas máximas se mantienen este viernes hasta última hora de la tarde.

El sábado, la situación más adversa estará en el este peninsular. Localmente podría llegarse a 44 °C.



El aviso naranja supone peligro importante. ¡Precaución!



🔗 https://t.co/u1bYcAtrof pic.twitter.com/oEdtJS1CxF — AEMET (@AEMET_Esp) July 19, 2024

Az éghajlatváltozás fokozza a hőhullámok intenzitását és gyakoriságát. Ezen kívül más szélsőséges időjárási eseményeket is elődéz a viharoktól és árvizektől kezdve az aszályokon át az erdőtüzekig. Idén nyáron eddig Görögország és a Balkán volt Európa legsúlyosabban érintett része, de a szaharai légtömeg most a Földközi-tenger nagy része fölé is átterjedt.

Az olasz egészségügyi minisztérium pénteken 17 városban, köztük Rómában, Firenzében és Palermóban rendkívüli hőségriadóra figyelmeztetett.