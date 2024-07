Ezt írta Orbán Viktor az uniós vezetőknek, miután Trumppal találkozott

Megválasztása esetén Donald Trup nem várja meg beiktatását, hanem azonnal elkezd dolgozni az orosz-ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokon, melyekhez kidolgozott tervekkel is rendelkezik – írta Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének és más uniós vezetőknek Orbán Viktor, miután találkozott a republikánus elnökjelölttel.

Orbán Viktor szerint Donald Trump azonnal bemutatja béketervét, ha megválasztják (Fotó: AFP)

Orbán Viktor békemissziója

A kormányfő szerint ez a lehetőség azt jelenti, hogy az Európai Uniónak újra kellene indítania a közvetlen párbeszédet Oroszországgal és magas szintű párbeszédet kellene kezdenie Kínával is az Ukrajnában zajló háború lezárásáról. Július eleje óta Orbán Viktor – kihasználva az uniós soros magyar elnöki tisztjét – békemissziót kezdett melynek során Volodimir Zelenszkij ukrán, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel is találkozott. Mindez arról győzte meg, hogy a háború intenzitása radikálisan nőni fog a közeljövőben – tudta meg a levél birtokába jutva a Financial Times.

Orbán Viktor tárgyalásai azonban Brüsszelben és számos európai fővárosban kiverték a biztosítékot,

így a Balti-államok, Svédország, Finnország és Lengyelország is jelezte, hogy miniszterei nem vesznek részt a magyar elnökség által szervezett informális találkozókon, ahogy az Európai Bizottság tagjai sem.

Sokan félnek attól, hogy a békekezdeményezés Moszkvát segíti

A legtöbb európai ország ugyanis attól tart, hogy Orbán Viktor békekezdeményezése Oroszországot segíti, hiszen Moszkva Ukrajna jelentős területét tartja még mindig megszállva, aláásva ezzel a nyugati országok eltökéltségét Ukrajna területi integritásának megőrzésére.

Orbán Viktor levele szerint Trump a novemberi elnökválasztásig nem áll elő béketervével, ám megválasztása esetén azonnal elkezdi a béketárgyalások előkészítését, melyre kidolgozott tervekkel is rendelkezik. A miniszterelnök szerint mindez azt is jelenti, hogy az azonnali béketárgyalások alternatívája az, hogy az EU-nak kell nagyobb szerepet vállalnia Kijev pénzügyi és katonai támogatásából. Mint a levélben Orbán fogalmaz, Trump várható megválasztása után Ukrajna támogatásának terhe Európa kárára fog megváltozni.

Mindezt egyébként Trump által választott alelnökjelölt személye, JD Vance is alátámasztja, hiszen az ohiói szenátor többször érvelt az Ukrajnának nyújtott amerikai segítség mérséklése mellett.

Önálló uniós stratégia kell, nem a háborúpárti amerikai álláspont másolása

Orbán Viktor az EU leginkább oroszbarát vezetőjeként úgy véli, hogy Brüsszel nem rendelkezik önálló stratégiával a kérdésben, hanem az amerikai háborúpárti álláspontot másolja. A levélben pedig felteszi azt a kérdést, hogy érdemes-e önálló európai álláspontot megfogalmazni most.

Az unió eddig azt vallotta, hogy támogatni kell az ukrán védekezést az orosz agresszióval szemben és csak Kijev dönthet arról, hogy mikor kezdődjenek a béketárgyalások.

Moszkva pedig az Orbán látogatása előtti napokban közzétett béketervben további, oroszok által el nem foglalt ukrán területeket és Ukrajna teljes lefegyverzését követelte, ami védtelenül hagyná az országot egy újabb orosz támadással szemben. Ezek a feltételek pedig Kijev számára elfogadhatatlanok.