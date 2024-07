George Clooney: Joe, lépj vissza és mentsd meg a hazát!

Már a NATO-szövetségesek is aggódnak Biden elmeállapota miatt Az amerikai elnök a keddi NATO-csúcson nemcsak Ukrajna támogatását, hanem saját újraválasztását is be akarja biztosítani. A demokrata donorok után azonban már az Egyesült Államok katonai szövetségesei is attól tartanak, hogy Bidennek nincs helye a Fehér Házban.