Gyerekeket késeltek halálra egy Taylor Swift-témájú rendezvényen

Két halálos áldozata is van az északnyugat-angliai Southportban hétfőn történt késelésnek. A Merseyside Police tájékoztatása szerint a halálos áldozatok gyerekek. Kilenc további gyerek is megsebesült, köztük hat súlyosan, valamint két felnőtt is, akik szintén súlyosan megsérültek.

Tinédzser késelhetett halálra két kisgyereket és sebesíthetett meg többet súlyosan Angliában. A késelés oka egyelőre nem világos. / Fotó: AFP

A késelés egy 6-11 év közötti gyerekek számára tartott, Taylor Swift-témájú tánc-, jóga- és karkötőkészítő rendezvényen történt.

A hatóságok gyilkosság és gyilkossági kísérleti gyanújával őrizetbe vettek egy 17 éves tinédzsert, akinél kést is találtak.

A rendőrség szerint ugyan a tett indítéka nem világos, az esetet egyelőre nem terrorcselekményként kezelik. Az ügyben nem keresnek több elkövetőt.

"Iszonyatos és mélyen megdöbbentő hírek érkeztek Southportból. Gondolatban az áldozatokkal vagyok" - reagált a történtekre Keir Starmer brit miniszterelnök az X-en.

"Szeretném megköszönni a rendőrségnek és a mentőszolgálatoknak a gyors reagálást. Folyamatosan tájékoztatnak a fejleményekről" - tette hozzá. Később, a két gyerek halálhírére után Starmer televíziós nyilatkozatot adott, amiben elmondta, hogy biztos abban, hogy az egész brit társadalmat mélyen megrázta az eset.