Elképesztően reagált Orbán békejavaslatára a finn elnök: megmondta hogy teremthet békét egy telefon

Miután Orbán Viktor, az EU-soroselnök Magyarország kormányfője kedden Kijevben a béke érdekében tűzszünetet sürgetett, a finn elnök is közölte, szerinte hogyan kellene véget vetni a háborúnak. Alexander Stubb szerint úgy, hogy folytatni kell, Ukrajna támogatásával, de azt is hozzátette, hogy van valaki, aki egy telefonhívással így is békét teremthet.