Garry Conille Haiti átmeneti miniszterelnöke és a karibi szigetország rendőrfőnöke kedden látogatást tett a főváros, Port-au-Prince legnagyobb kórházában, amelyet a hétvégén sikerült a biztonsági erőknek visszafoglalniuk a fegyveres bandáktól. Normil Rameau helyi idő szerint hétfőn adott sajtótájékoztatójában bejelentette, hogy a rendőrségnek sikerült ellenőrzés alá vonnia vasárnap este Haiti Állami Egyetemének Kórházát fegyveres csoportok hónapok óta egyre súlyosbodó támadásai nyomán.

Haiti válság: visszafoglalták a főváros legfontosabb kórházát a bandáktól / Fotó: AFP

Haitin évtizedek óta ingatag a belpolitikai helyzet. Hónapok óta kegyetlen bűnbandák tartják rettegésben az országot, főleg a fővárost.

Az ENSZ szerint Port-au-Prince területének mintegy 80 százalékát már ellenőrzésük alá vonták,

és próbálják kiterjeszteni befolyásukat az állam más részeire is. Az erőszakhullám tovább súlyosbítja az amúgy is sanyarú ellátási helyzetet, a karibi szigetország 11 millió lakosának csaknem fele számára nem biztosított az élelmiszerellátás, s az egészségügyi ellátás is az összeomlás szélén áll. Az országot fojtogató bandák a fővárosi kórházakat és patikákat nemcsak fosztogatják, de

gyújtogatnak és rombolnak is az egészségügyi létesítményekben.

Május végén Kenya ezer katonát küldött rendfenntartásra, miközben az Egyesült Államok 300 millió dollárral járul hozzá a misszióhoz. Joe Biden közölte, országa azért nem küld katonákat, mert azt sokan könnyen félreértelmeznék. Haiti nemrég nevezte meg új államfőjét, miközben az országnak a humanitárius válsággal kell szembenéznie.