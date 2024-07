Ítéletidő Németországban és Ausztriában: már halálos áldozat is van

Szélvihar, beázás, jégverés és villámcsapás – már a biztosítók is tudják, hogy itthon is egyre hosszabb és pusztítóbb a viharszezon Az Allianz 2023-ban eddig mintegy 35 ezer kárbejelentésre több mint 3,5 milliárd forintot fizetett ki Magyarországon. Habár a viharszezon kezdete egyre jobban kitolódik az extrém időjárás miatt, az évszakokat tekintve továbbra is a nyár viszi a prímét, amely csak idén 2,3 milliárd forintnyi kárkifizetést jelentett a biztosító számára.