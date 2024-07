Az amerikai hírszerzés (CIA) úgy véli, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik Jahja Szinvárra, a Hamász gázai vezetőjére, ugyanis parancsnokai már megkötnék a tűzszüneti megállapodást Izraellel, a terrorista-vezér viszont még ellenáll. „Jahja Szinvar nagy nyomás alatt áll a gázai helyzet miatt, ugyanis őt okolják a szenvedések miatt – mondta Bill Burns, a CIA igazgatója egy zárt ajtók mögött tartott konferencián.

Már parancsnokai sem értenek egyet a Hamász vezetőjével – szorul a hurok Jahja Szinvar nyaka körül / Fotó: NurPhoto via AFP

Egy amerikai tisztviselő azt is elmondta, Washingtonnak az a benyomása, hogy Szinvar nem akarja tovább uralni Gázát, helyette egy „ideiglenes kormányzási” tervet dolgozott ki az Izraellel kötött tűzszünet részeként, ahol a terrorcsoport nem fogja ellenőrizni Gázát. Izrael Szinvárt már többször is „sétáló halottnak” nyilvánította, mivel a Hamász-vezér volt az egyik kulcsfontosságú kitervelője az október 7-ei támadásnak – írja a The Telegraph.

Izrael és az Egyesült Államok szerint Szinvar még mindig a föld alatt rejtőzködik Hán-Júniszban.

A tűzszüneti tárgyalások vélhetően a héten folytatódnak, Izrael és az Egyesült Államok pedig már megállapodott a megegyezés legnagyobb részéről.

A tárgyalás azután is folytatódik, hogy a hétvégén Izrael légitámadást hajtott végre egy egy dél-gázai villa ellen, ahol Mohamed Deif, a Hamász katonai szárnyának egyik legfontosabb parancsnoka tartózkodott. Még mindig nem tudni, hogy Deif túlélte-e a támadást, az viszont kiderült, hogy egyik legközelebbi bizalmi embere, Rafa Salameh hadnagy meghalt a csapásban.