Hiperszonikus fegyverek – Peking és Moszkva elporoztak Washington orra előtt

A MAD ma már előrelépést jelentene

Visszatérünk az önmagában is sokatmondó angloamerikai betűszó a MAD (Mutually Assured Destruction – a mindkét oldal számára elviselhetetlen mértékű veszteséget okozó háborús kockázat, amit a nukleáris fegyverek tömeges alkalmazása okozna) alkalmazásához? A mai helyzetben ez akár előrelépést is jelenthetne, de erről egyelőre láthatóan szó sem esik. Moszkvában a taktikai atomfegyverek korlátozott bevetésére célozgatnak, és Washington sincs messze a civilizációnk esetleges pusztulásához vezető gondolat elfogadásától. Kína ez ügyben hallgat, de fegyverkezik, és továbbra is elutasítja, hogy bekapcsolódjon egy esetleges amerikai–oroszországi stratégiai fegyverzetkorlátozási tárgyalássorozatba.

Mindkét szemben álló tábor – nyugaton a NATO, keleten Kína és Oroszország – ezerrel fegyverkezik.

Amerika megpróbálja bepótolni a lemaradását a szárazföldi (rakétasiló) bázisú stratégiai támadófegyverzetben. Ám a pénzügyek, a finanszírozás gondot okozhat a Biden-kormányzat óriási, csaknem 850 milliárd dolláros hadi büdzséjét tekintve is.

Emiatt jelenthette be Edward Hunter, az amerikai légierő beszerzési főnöke, hogy újabb földi elemekkel egészítik ki a korszerűsítési pályázatot. Sokan ezt az újabb csúszás elegáns formában történő közlésének tekintik, miután az új Sentinel-rendszer megteremtési költsége csaknem a kétszeresére emelkedett.

Százmilliárdos védelmi kiadások

Hogy a nagyságrendeket lássuk: a teljes amerikai silóbázisú stratégiai, atomrobbanófejes ballisztikai rakétaállomány (jelenleg a korszerűsített, a Minuteman III.-asok) komplett lecserélése valamivel kevesebb, mint 150 milliárd dollárjába kerülne az amerikai adófizetőknek. Ukrajna évi támogatásszükséglete több mint 100 milliárd dollár. Ebből a Biden-kormányzat vállalt 61 milliárdot, de a jövő bizonytalan, nagymértékben attól függ, ki lesz a parancsnok 2025. január 20. után a Fehér Házban. Joe Biden elnökjelölti visszalépésével a kérdés megválaszolása nem lett könnyebb. Az Európai Unió ötvenmilliárd eurós támogatáscsomagot fogadott el a 2024–2027 közötti időszakra, ami hatalmas összeg, de az ukrán szükségleteknek így is csak egy töredékét fedezi. Emellett az ötvenmilliárdos, nagyrészt hitelekből, kedvezményes kölcsönökből álló támogatás az Ukrajna-alapból máshová (például a Nyugat-Balkán EU-tagjelölt államaiba) is megy.