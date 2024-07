Vasárnap délután már megjelentek róla találgatások, de immáron hivatalos: a magyar miniszterelnök magyar idő szerint hétfőn éjjel 1 órakor titokban Pekingbe érkezett.

Hivatalos: Orbán Viktor az éjjel titokban Kínába utazott – nyilvánosságra hozták az első fotót / Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Ahogy a múlt keddi kijevi és a pénteki moszkvai útnál is, úgy ezúttal is teljes hírzárlat övezte Orbán Viktor kínai látogatását.

Mit csinál Orbán Viktor Kínában?

Mostanra azonban már tény, ezt maga a kormányfő jelentette be percekkel ezelőtt a közösségi oldalán.

Kijev és Moszkva után megérkeztünk Pekingbe, a békemisszió harmadik állomására

– írta, a bejegyzéshez pedig fényképet is mellékelt. Ezen látszik a magyar honvédség Dassault Falcon 7X típusú repülőgépe, amely ugyancsak magyar idő szerint vasárnap nem sokkal délután 2 óra előtt startolt el a budapesti repülőtérről. Előtte kormányülést tartottak a karmelita kolostorban. Hogy a magyar delegáció pontosan kikből áll, az a fotóról nem derül ki. Ezen csak az látható, hogy Orbán Viktort fogadja a kínai fél.

A magyar miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan biztosan Pekingben van. Ő a kínai fővárosból arról tájékoztatta az MTI-t hétfő éjjel, hogy folytatódik Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója, a kormányfő ennek keretében érkezett meg Pekingbe. A rövid közlemény arra is kitért, hogy Orbán Viktor a nap folyamán Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozik.

A kínai külügyminisztérium szintén nyilatkozatot adott ki Orbán Viktor látogatásáról. Ebben azt írták, hogy Hszi és a magyar kormányfő "a közös érdekű kérdésekről folytat mélyreható eszmecserét". Hétfő éjjel fél kettő magasságában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is bejelentkezett Pekingből.

Arról múlt péntektől ehetett tudni, hogy Orbán Viktor rendkívüli politikai tettre készül ezen a héten hétfőn és nem éri be annyival, hogy képes volt pár nap leforgása alatt – egyedüli országvezetőként Európában, de talán a világon is – az orosz-ukrán háború két legfőbb érintettjével, Zelenszkij ukrán elnökkel és Putyin orosz elnökkel is tárgyalni. A sort tehát Pekingben Hszi elnöknél folytatja, ez pedig túlzás nélkül történelmi politikai teljesítménynek értékelhető. A kérdés már csak az eredmény.