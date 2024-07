Beigazolódtak a sajtóhírek, Donald Trump valóban kétoldalú tárgyaláson fogadta Orbán Viktort.

Hivatalos: Orbán Viktor tényleg tárgyalt Donald Trumppal – ezt üzente a miniszterelnök / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A csúcstalálkozó hivatalos, erről a magyar miniszterelnök osztott meg bejegyzést a közösségi médiában magyar idő szerint pénteken hajnalban fél 4 előtt. Még csütörtök reggel a Bloomberg alapján írta meg a Világgazdaság is, hogy amerikai idő szerint csütörtök este Trump fogadhatja Orbán Viktort a floridai otthonában.

Ez tehát így is történt, a kormányfő posztjából kiderült, hogy az esemény helyszíne a floridai Palm Beachen fekvő Mar-a-Lago volt, amelynek Trump a tulajdonosa. Orbán Viktor fényképet is közölt, illetve a bejegyzéshez rövid szöveget is mellékelt. Ez alapján kijelenthető, hogy kettejük találkozójának fókuszában az orosz-ukrán háború állt.

Tárgyalás Trump elnök úrral a békéről. A nap jó híre: ő meg fogja oldani!

– írta a magyar miniszterelnök.

További rszletek egyelőre nem ismertek. Az viszont igen, hogy Donald Trump nemrég azt mondta, úgy véli, meg tudja győzni Putyint, hogy fejezze be az ukrajnai háborút. Orbán Viktor most friss benyomásokat is átadhatott akár, hiszen az elmúlt tíz napokban az ukrajnai háború összes érintettjével, illetve az események alakulására döntő befolyással bíró szereplővel négyszemközt egyeztetett. Más vezető politikusnak ilyen tudása és tapasztalása jelenleg nincs.

Orbán Viktor múlt kedden Kijeven találkozott Zelenszkij elnökkel, majd pénteken Moszkvában fogadta Putyin. Ezen a héten hétfőn már Pekingbe látogatott Hszi Csin-ping elnökhöz, majd Washingtonba utazott a NATO-csúcsra. Itt tárgyalt Erdogan török elnökkel, majd a csúcs végeztével Trump várt rá Floridában.

A magyar miniszterelnök békemisszióját komoly nemzetközi visszhang és felzúdulás övezi. A körút az ötödik állomásán is túljutott, de ezzel nem ért a végére. Orbán korábban deklarálta, hogy a június 1-től betöltött, fél évre szóló soros uniós elnökséget teljes egészében békemissziónak tekinti. Ez a magyar elnökség fő prioritása, éppen ezért további fordulók várhatók az ukrán háború lezárása érdekében.