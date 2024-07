Horribilis összeget költött sminkre a német külügyminiszter

Miután korábban kiderült, hogy Annalena Baerbock német külügyminiszter 2022-ben televíziós és fotós megjelenésein csupán sminkesre 136 500 eurót (közel 54 millió forint) költött, a politikus válaszolt a kritikákra.

Több mint 50 millió sminkre, hogy ne nézzen ki sírásónak / Fotó: y RALF HIRSCHBERGER / AFP

A tárcavezető szerint

a tévében az erős fények miatt elengedhetetlen az erős smink, ellenkező esetben ugyanis annyira szürkének tűnsz, hogy úgy nézel ki, mint egy sírásó.

Külügyminiszterként pedig Baerbock sokat utazik, ezért nincs ideje mindenütt sminkest keresni, különösen külföldön. Ezért véleménye szerint ez megszokott gyakorlat, és nem csak az ő esetében – írja a Die Welt.

Baerbock elmondta azt is, hogy sokat utazik és gyakran éjszaka is meg kell jelennie, ezért a sminkesét is ennek megfelelően díjazzák. Ezért szerinte a külügyminisztérium is a jogi erőírásoknak megfelelően járt el.