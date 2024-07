Nagyot kaszált III. Károly, két helikoptert is vesz belőle magának

Két és fészeresére ugró, 1,1 milliárd font nyereséget termelt tavaly a brit királyi ingatlanvagyont kezelő The Crown Estate. A rekord profitból III. Károly "fizetésemelésére" és új helikopterekre is futja majd. A Buckingham-palota beszámolójából kiderült az is, hogy az uralkodó tavalyi koronázása 800 millió fontjába került az adófizetőknek.