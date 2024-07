India aggódik az erősödő orosz-kínai kapcsolat miatt

Modi Joe Bidennel; Washington elnézi Indiának az orosz kapcsolatot / Fotó: AFP

Lehet, hogy ez a bizalom sokba kerül majd, mert a kiépülő többpólusú világrend kiegészülhet Indiával is. Az amerikaiak a gyors profit reményében egy hatalmas gazdasági és katonai riválist, Kínát már felhúztak maguk mellé, most ugyanezt csinálják Indiával. A hindu nacionalista Modi köszöni szépen a segítséget, az ambíciói eddig is megvoltak, már csak ez hiányzott.

Diplomáciai győzelem Putyinnak

Modi látogatása egyértelműen újabb diplomáciai siker Putyin számára pár héttel a pekingi, majd észak-koreai látogatása után, ahol kölcsönös védelmi egyezményt kötött Kim Dzsongunnal.

India nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz, az olajért nagyrészt az Egyesült Arab Emírségek devizájával, dirhammal fizet, és megtalálták a megoldást a nemzetközi fizetési rendszer kikerülésére is – igaz, ennek eredményeként az orosz vállalatok 8 milliárd rúpiát halmoztak fel indiai számlákon, amit nem tudtak elkölteni. (Egy rúpia 4,4 forint.)

Most ezt a pénzt indiai vállalatokba fektetik, és különböző termékeket, például elektronikai cikkeket, gyógyszereket, agrártermékeket vásárolnak.