Izrael az egyik legfontosabb Hamász-vezetőt próbálta likvidálni

Izrael hetekig figyelt meg egy dél gázai villát, majd hatalmas támadást hajtott végre, mert úgy gondolta, hogy a Hamász egyik legmagasabb rangú tisztje, Mohamed Deif ott tartózkodik. Az izraeli hadsereg (IDF) több légicsapást rendelt a villa területére, viszont egyelőre nem tudni, hogy Deif túlélte-e a támadást.

Mohamed Deif (jobbra) a Hamász egyik legfontosabb vezetője már több merénylet-kísérletet is túlélt / Fotó: X / @warfareanalysis

Az IDF és a Shin Bet bizotnsági erők közlése szerint a légicsapásokban meghalt Rafa Salameh hadnagy, aki együtt dolgozott Deiffel. A támadás ellentmondásokat szült, ugyanis olyan területen történt, melyen Izrael több humanitárius zónát is jelölt ki. Az izraeli kormány viszont azzal indokolta döntését, hogy

hosszú megfigyelés után rendelték el a támadást, a villa pedig több Hamász-vezető szerint is Salameh titkos bázisa volt.

Salameh rengeteg időt töltött a Hamász alagútrendszereiben, így kevés alkalom adódott a likvidálására – írja a The New York Times. Az IDF és a Shin Bet régóta figyelte a villát és csak azért nem támadtak előtt, mert abban bíztak, hogy Deif is csatlakozni fog hadnagyához. Deif ellen korábban már több merényletet is elkövettek, de eddig sikerült mindegyiket túlélnie.

Kicsoda Mohamed Deif, az Izrael elleni pusztító támadás kiagyalója, aki eddig hét merényletet élt túl? A Hamász katonai szárnyát, az al-Kasszám Brigádokat vezető Mohamed Deifnek a múlt hét végi támadás volt az eddigi legmerészebb és leghalálosabb megmozdulása. A valószínűleg 58 éves férfi 1965-ben született Khan Yunisban, egy palesztin menekülttáborban. A valódi neve szintén ismeretlen, bár több médium szerint Mohammed al-Masri néven született. A Deif valójában egy arab becenév, ami vendégnek fordítható. Ez arra utal, hogy nem marad egy éjszakánál tovább ugyanazon a helyen, hogy elkerülje az izraeli hírszerzést.

A katonai vezetők szerint Deif egészsége romlik, ezért nem egyre több időt kell a felszínen töltenie. Ezt kihasználva bíztak abban, hogy Deif végül csatlakozni fog Salameh-oz a villában. A két férfi több forrás szerint is közeli bizalmi viszonyban álltak, Deif bízott Salameh-ban és több hadművelet vezetésével is megbízta.

Ahogy Deif sorsa, úgy az sem biztos, hogyan fogja befolyásolni a jelenlegi tárgyalásokat a villa elleni támadás.

Elemző szerint mindkét félnek érdekében áll egy tűzszüneti megállapodás tető alá hozása, így a támadás nehezen ingathatja meg a tárgyalást.