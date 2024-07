Kiderült, ki lehet Trump pénzügyminiszere

Noha a JPMorgan vezérigazgatója, Jamie Dimon sokáig a bitcoin és a kriptovaluták kérlelhetetlen kritikusa volt, ám Donald Trump volt amerikai elnök és republikánus elnökjelölt szerint időközben megváltoztatta véleményét.

Korábban Trump is kritikus volt a kriptókkal szemben

Trump minderről a Bloombergnek nyilatkozva beszélt azt követően, hogy cégvezetők egész sorával találkozott a múlt hónapban. Pedig

áprilisban Dimon még arról beszélt, hogy csalásnak és piramisjátéknak tartja a digitális eszközöket.

Hogy mi állhat a bankvezér pálfordulásának a hátterében, azt nem tudni, ám azt igen, hogy Trump – aki korábban szintén a kriptók éles hangú kritikusa volt, mielőtt azok pártjára áll – nem zárta ki, hogy ha megválasztják elnöknek, akkor Dimon lehet a pénzügyminiszter – írja a Forbes magazin.

Trump a kriptoszektor mellé állt

Trump a bitcoin és más a kriptoeszközök lelkes támogatója, többek között ez Elon Muskkal való szövetségét is erősítette. Alelnökjelöltje, J. D. Vance, aki egy ideig a Szilícium-völgy kockázati tőkéseinek csapatával is együttműködött, és többek között a kriptobarát Peter Thieltől is kapott pénzt mind egykori alapjába, mind szenátusi kampányára, szintén a kriptopárti képet erősíti.

Dimon politikai ambícióiról pedig már korábban lebbentek fel pletykák, egy időben az is megfordult a fejében, hogy maga is elnökjelöltként induljon.

Trump a jövő héten egyébként a Bitcoin magazin konferenciáján is felszólal Nashville-ben, és az elmúlt időszakban többször felszólalt a bitcoin és annak amerikai bányászata mellett. Trump korábban saját NFT-kollekciót is indított.