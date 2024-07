Kijev után pénteken Moszkvába utazik Orbán Viktor

Pár nappal azután, hogy Orbán Viktor Kijevbe utazott, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, újabb útra indul, és Vlagyimir Putyinnal is találkozhat Moszkvában – állítja több magyar és EU-s forrás – számolt be a Financial Times.

Orbán Viktor második hivatalos útja Moszkvába veze / Fotó: AFP

A cikk szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elkíséri a magyar kormányfőt a Kremlbe – közölte a kormányzati forrás. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy kedden érkezett meg Kijevbe Orbán Viktor, hogy Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna elnökével folytasson tárgyalásokat.

A kétoldalú tárgyalást követő sajtótájékoztatón bejelentették, hogy olyan megállapodáson dolgoznak, amely megoldja és rendezi Ukrajna és Magyarország vitás ügyeit. Orbán Viktor arra kérte Zelenszkijt, hogy fontolja meg a tűzszünet lehetőségét, mert a miniszterelnök szerint ez felgyorsíthatja a béketárgyalásokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt hangsúlyozta, hogy

Ukrajnának igazságos békére van szüksége, miután több mint két éve harcol Oroszország inváziója ellen.

A két vezető egybehangzóan hangsúlyozta, hogy a találkozó fontos lépés volt a hosszú időn át felhalmozódott problémák megoldásában.

Az orosz állam is megszólalt a találkozó kapcsán. A Kreml álláspontját Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov ismertette. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy

magyar miniszterelnök most az Európai Unió érdekeit képviseli Kijevben, miután Magyarország tölti be július 1-jétől az EU Tanácsának soros elnökségét.

„Egyértelmű, hogy Magyarországnak el kell látnia feladatait. Ezért ebben az esetben ez fog érvényesülni, figyelembe véve a brüsszeli érdekeket” – mondta Peszkov. Egyúttal kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem állt kapcsolatban Orbánnal a látogatás kapcsán. Azzal folytatta, hogy a Kreml nem vár semmi konkrétumot a Zelenszkij–Orbán-tárgyalástól