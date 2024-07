Mi az a kohabitáció és miért lesz nagyon rossz Franciaországnak?

Ebben az időben még nem volt olyan korlátozás, hogy egy személy hányszor lehet elnök. Chirac harmadszor is indulhatott volna, de másképpen döntött. Utódja Nicolas Sarkozy lett 2007. májusában. Egy 2008-as alkotmánymódosítás újabb változást hozott, azóta egy személy nem tölthet be kettőnél több elnöki ciklust. Két teljes ciklust is csak két elnök töltött ki: François Mitterrand és Jacques Chirac. Az előbbi 14 évig volt elnök.

Kohabitáció és alkotmányos vita

Egyes megfigyelők a politikai bénulás kockázatát látják a kohabitációkban, de a közvélemény pozitívan ítéli meg őket. Mindenekelőtt egy esetleges együttélés aggályokat vet fel az elnök és a miniszterelnök közötti hatáskör-megosztással kapcsolatban.

A francia alkotmány szerint az ország belpolitikájáért egyértelműen a kormány a felelős. Ebben a hatalommegosztási konstrukcióban az elnök szerepe ugyan háttérbe szorul kissé, de hiba lenne azt gondolni, hogy jelentéktelen politikai szereplővé válik. Az alkotmány alapján:

kinevezi az általa kiválasztott miniszterelnököt (akinek azonban rendelkeznie kell a Nemzetgyűlés támogatásával),

elnököl a miniszterek tanácsában (de nem rendelkezik felettük befolyással),

rendeleteket ír alá, és hatáskörébe tartozik a polgári és katonai állami tisztviselők kinevezése,

évente egyszer feloszlathatja a Nemzetgyűlést,

valamint "súlyos és közvetlen" fenyegetés esetén, amely az intézményeket, a nemzet függetlenségét, területi integritását vagy a nemzetközi kötelezettségek teljesítését fenyegeti, magához rendelheti a végrehajtó hatalmat.

A közvélekedés úgy tartja, hogy az elnöknek különleges jogosítványai vannak a nemzetvédelem és a külügyek terén.

Az alkotmány azonban messze nem ilyen kategorikus ebben a kérdésben.

A francia lap szerint 20. és 21. cikkely szerint a kormány "rendelkezik a közigazgatással és a fegyveres erőkkel", és "a miniszterelnök felelős a nemzetvédelemért".