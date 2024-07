A kontaktlencse túlhordása fertőzést okoz – 10 szabály, hogyan viselje

A túl hosszú ideig – 10-12 órán túl – hordott kontaktlencse csökkenti a szaruhártya oxigénellátását, ami nagyban hozzájárul a fertőzések kialakulásához, ezért minden alkalommal időben el kell távolítani a lencsét, abban aludni pedig szigorúan tilos. Ilyenkor a szemünk felszínét borító könnyfilmréteg nem tud megújulni, hiszen nem pislogunk, így a szem öntisztító folyamata leáll. Abban az esetben is komoly szemkárosodás alakulhat ki, ha a lencse meggyűrődik, vagy megsérti a szemfelszínt, mert a szaruhártya felszínén ilyenkor hámsérülés keletkezik – írja a Semmelweis Egyetem közleménye.

A kontaktlencse-higiénia nagyon fontos a fertőzések megelőzése szempontjából / Fotó: Shutterstock

Leggyakrabban bakteriális fertőzés és szaruhártya-gyulladás tüneteivel fordulnak orvoshoz ilyenkor a páciensek, de ha ehhez szemfelszíni sérülés is párosul, akkor akár végleges látásromlás is előfordulhat, amely az esetek 1-3 százalékát teszi ki – mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója. A nyári melegben a baktériumok könnyebben szaporodnak, így a fertőzésveszély is magasabb.

„A baktériumok elszaporodása gyulladást okoz, következtében úgynevezett tartós homály (homályos látás) is kialakulhat, amely maradandó károsodást eredményezhet” – mondta az igazgató. Hozzátette: ha nem sikerül megállítani a folyamatot, a gyulladás a szaruhártya mélyebb rétegeit is érinteni fogja, és a legvastagabb, úgynevezett strómarészen hegek alakulnak ki, ami befolyásolja a látást, és csak műtéti úton, esetenként szaruhártya-átültetéssel gyógyítható.

A kontaktlencse-viselők általában később veszik észre a panaszokat, azonban ha égő fájdalom, pirosság, viszketés, könnyezés, szemfájdalom, látásélesség-csökkenés alakul ki, a lencsét nem szabad visszatenni, a tünetek jelentkezésekor pedig minél hamarabb orvoshoz kell fordulni. „Kezdeti stádiumban a betegek nagy részénél elegendő az antibiotikum-kezelés szemcseppel kiegészítve, azonban a teljes gyógyulás így is több hétig eltarthat” – emelte ki a szakember. Megjegyezte: a higiéniás szabályok betartásával és a lencsék elővigyázatos be-, kihelyezésével elkerülhetők a komolyabb problémák.