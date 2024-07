Mi történt? Eltüntették a Hableány roncsait

A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és kéttagú magyar személyzet.

Az utasok közül 7-en élték túl a balesetet, 27-en, közöttük a 2 fős személyzet a Dunában lelte halálát.

Fotó: Mónus Márton

A Hablány roncsát először Csepelre szállították, majd később Újpestre került, a hajógyár területén emelték ki. Itt állt majd négy éven át.

A Bors cikke szerint a tárolás költsége havi 300-400 ezer forint volt, ezt a szerencsétlenül járt hajó tulajdonosának kellett fizetnie, aki polgári peres eljárásban követelheti vissza a hajó értékét és egyéb költségeit.

Közben a roncsot felfedezték maguknak a roncsvadászok is, akik több relikviát is elloptak a testről, így például egy rögzítő huzalt.

Több fotó és videó is készült a partra emelt hajó belsejéről, az iszap borította motortérről, a folyó mélyét megjárt poharakról, a hűtőtáskában tárolt Tokaji furmintokról és néhány mentőmellényről. Az már a kiemeléskor is látszott, hogy a test menthetetlen, oldalán hatalmas hasadék tátongott, de az orr részről még úgy vélték, a hajóról leválasztva emlékműként hasznosítható lehet.

A roncsot tulajdonló cég végül nem akarta fizetni a tárolási díjat és elvitette a hajót. A vége az lett, hogy feldarabolták és beolvasztották.

A Hableány-ügyben több per is indult, de egyelőre első fokon kizárólag a Viking Sigyn kapitánya ellen zajló eljárás zárult le. Jurij C. ukrán kapitányt a bíróság öt és fél év fogházbüntetésre ítélte, amiért legázolta a Hableány sétahajót.