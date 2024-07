Módszertant váltott a Közbeszerzési Hatóság – ez áll a háttérben

Megváltozott a közbeszerzési eljárások módszertana: míg az eljárási lépések változatlanok maradtak, ezekről a lépésekről hirdetményt kell közzétennie a hatóságnak – ismertette Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke. Az eljárások lezárultával az eredményről szóló hirdetményt is közzé kell tenni, és ez tekinthető a legfontosabb lépésnek, mert ebben szerepeltetnek minden fontos részletet, és a statisztikák során az új módszertan szerint szerződéskötés részletes hirdetményét veszik alapul.

A hiánypótlások magas száma és az egyajánlatos szerződések számának csökkenése a hatóság munkáját és a verseny élénkülését egyaránt jelzi / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kovács László hozzátette, hogy több szerződést is köthetnek. Egy házépítést hozott példának, ahol szerződhetünk generálkivitelezővel vagy ágazatonként a különböző szakemberekkel, a részajánlatok közül is a legjobbak nyerik el a kivitelezési lehetőséget – magyarázta az elnök.

Az Európai Bizottság új rendeletet adott ki, ez indokolta a hatósági módszertan megváltoztatását is, ami azt eredményezte, hogy a különböző részszerződések dokumentációját is közzé kell tenni, részletesebbé válik az adatfeldogozás. Nem csupán az eljárások számát ismerjük meg ezentúl, hanem a szerződések, részszerződések részleteit is.

Rövidebben szólva az eljárásalapú adatszogáltatást a szerződésalapú adatszolgáltatás váltja fel.

Tavalyhoz képest óvatos emelkedés figyelhető meg a szerződések számában és értékében is, újra növekedésnek indult a közbeszerzési piac – ismertette Kovács László.

Kiemelte, hogy alapesetben az építési beruházásokból van a legtöbb és azok képviselik a legnagyobb értéket is, azonban ez tavaly megváltozott, 2024 eső félévében már a szerződések javát, közel felét az árubeszerzések adták, legnagyobb értékben pedig szolgáltatásokat rendeltek meg. Az építési beruházások piacán 1746 helyett 1973 szerződést kötöttek, közel 460 milliárd forintra, ötvenmilliárd forinttal emelkedett azok értéke.

Uniós szinten is jó eredmény a magyar kkv-szektor részvételi és értékaránya – mutatott rá a hatóság elnöke. Az első félévben minden száz közbeszerzési szerződésből 79-et kkv-k nyertek el, és a közbeszerzések értékének közel feléhez kapcsolódott nyertes kkv.